Политика

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У Сумах відкрили партійний офіс «УДАРу Віталія Кличка»®

Команда політичної сили «УДАР Віталія Кличка» нині оновлюється по всій Україні. Уже місяць як обласний осередок партії очолює Дмитро Лантушенко. За цей час чимало людей уже висловили бажання приєднатися до команди.

18 листопада відбулося відкриття центрального партійного офісу «УДАРу Віталія Кличка» на Сумщині, у якому розпочинає свою роботу громадська приймальня.

«Це старт нового життя політичної команди партії «УДАР Віталія Кличка» на Сумщині, – говорить лідер сумського «УДАРу» Дмитро Лантушенко. – Я сподіваюсь ми зможемо виправдати довіру людей, які підтримують Віталія Володимировича і будемо формувати сильну команду лідерів на території Сумської області».

До громадської приймальні партійці запрошують усіх охочих жителів обласного центру та територіальних громад, які мають питання чи пропозиції щодо діяльності партійного осередку, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також усіх охочих долучитися до команди. Адже головна мета – не просто створити партійний осередок, а розпочати процес реальних позитивних змін у житті громад області.

Громадська приймальня знаходиться за адресою: м.Суми, вул. Супруна, 17/1. Чекаємо на вас щовівторка та щочетверга з 16:00 до 18:00.

Политика
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