Политика

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Газова пастка для бізнесу та місцевого самоврядування

Підписаний нещодавно меморандум з місцевим самоврядуванням щодо фіксації ціни на газ та опалення для населення вирішує проблему лише частково і закладає міну уповільненої дії.

Малий та середній бізнес, підприємства, які використовують у виробництві газ, аграрні підприємства, які використовують газ для збереження врожаю, будуть платити за блакитне паливо з світовими цінами.

«За цей меморандум у повній мірі розплатяться місцеві громади, які компенсуватимуть з власного бюджету різницю між фіксованою ціною, затвердженою меморандумом, і ринковою ціною. Такі витрати наприкінці бюджетного 2021 року та початку 2022 року, коли традиційно наповнюваність бюджетів є слабкою, стануть для більшості громад вбивчими і поставлять їх на межу виживання. Призупиниться розвиток медичної галузі, освіти, вирішення важливих соціальних питань і взагалі розвиток територій», - говорить Валентин Добров, депутат обласної ради від партії «НАШ КРАЙ».

В цей же час, підприємці та підприємства будуть сплачувати за опалення та постачання газу за світовими цінами. Для порівняння, це у 2-3 рази вище ніж тарифи для населення. Для багатьох така вартість стане непід’ємною, адже бізнес змушений буде значно підвищувати ціни на свої послуги та продукцію або тимчасово припиняти свою роботу. Наслідки цього відчують всі: працівники, яких буде звільнено, громади, які недоотримають кошти до бюджетів, збільшення видатків на підтримку соціально незахищених верств населення.

«Партія «НАШ КРАЙ» тривалий час пропонує переглянути вартість українського газу, адже собівартість його видобутку складає 1 грн. за м3. Маючи такий інструмент, влада могла значно зменшити негативний вплив високої ціни імпортованого газу і для місцевих громад і для бізнесу», - зазначає Валентин Добров.

Обласна організація партії «НАШ КРАЙ» ініціює та направила відповідне звернення до голови обласної ради щодо проведення у найкоротші терміни громадських слухань з цього питання. Представники місцевого самоврядування, народні депутати України та представники Кабінету Міністрів України мають спільно обговорити шляхи «пом’якшення» для бізнесу наслідків різкого підвищення цін на газ. Необхідно негайно прийняти заходи щодо зменшення вартості газу для промисловості, сільського господарства, бюджетних організацій, населення за рахунок перегляду вартості українського газу, а не місцевих бюджетів. Населення і громади не мають платити за прорахунки урядової політики. 

Политика
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