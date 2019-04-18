Хома и партнеры: что задекларировали губернатор Сумщины и его замы Данкор проанализировал декларации областных властей.

Самым богатым оказался губернатор Сумщины Василий Хома, который сел в кресло только в ноябре прошло года.

Самый богатый

Согласно декларации, Василий Хома за прошлый год к 2 га земли под Харьковом, которые у него имелись раньше, добавил еще 28 га. У его жены по-прежнему 90,4 га земли и квартира 65 кв. м в Харькове. Также в совместной собственности семьи дом 342 кв. м. А вот где губернатор живет в Сумах остается загадкой.

За прошлый год Василий Хома обзавелся новым авто – электромобилем Audi e-tron 2020 г.в. за 2,4 млн грн, также у него появился грузовой мотоцикл Mustang MT200ZH-4V. Также остались в наличие еще три авто – AUDI Q7 2017 г.в. за 1,7 млн грн, Volkswagen Jetta 2014 г.в. за 114 тыс.грн и Maserati Quattroporte 2016 г.в. за 1,46 млн грн. Также он декларирует старый погрузчик 1988 г.в.

Также у него есть 5 охотничьих карабинов и 2 охотничьих ружья, трое часов стоимостью от 494 тыс. грн до 972 тыс.грн.

Он владеет акциями ПАО «САД» на 584 тыс. грн и ПАО «ХМСК» на 6500 грн, у его жены акций ПАО «САД» на 1,1 млн грн. Также он владеет корпоративными правами «Компании Кварц-груп» (18,9 млн грн), «Международной страховой компании» (2,25 млн грн), адвокатского объединения «Хома и партнеры» (7 тыс.грн), Харьковского областного оптового рынка сельскохозяйственной продукции (20,6 млн грн), компании во Франции «Anastaya» (13 тыс. грн, столько же у жены, также часть у двух дочек), ООО «Прима-Сейл» (500 грн). Все переданы в управление. У его жены корпоративные права в ООО «Международная консалтинговая компания Партнер» (7500 грн). Является бенефициаром 6 компаний (в предыдущей декларации их было 8 ).

За 2020 год Василий Хома получил всего 227 тыс. грн зарплаты в 7 местах, в том числе 40 тыс. грн в Сумской ОГА за 5 недель работы. В 2019 году его зарплата была всего 160 тыс. грн в 6 компаниях. У жены в шести – 188 тыс. грн (годом ранее 89 тыс. грн в двух). Также он показал доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав на на 500 грн ( в 2019 году было 2,7 млн грн в этой же графе) и 14 тыс. грн льготы участник боевых действий. Его жена также получила 9 тыс. грн от предоставления имущества в аренду.

В банке держит 46 тыс. евро (в 2019 году всего 659 евро), 179 долларов и 33 тыс. грн. У жены 4 вклада в банке на 2 тыс. грн. А дома – 205 тыс. евро (было 457 тыс. евро), 2 млн грн (4 млн грн) и 234 тыс. долларов (тут без изменений). Жена – 1,5 млн грн (2,3 млн грн), 398 тыс. евро (354 тыс. евро) и 185 тыс. долларов (без изменений).

Также он декларирует возвратную беспроцентную финансовую помощь (заем) на 2 млн грн и 21 млн грн кредитов, взятых у своих же предприятий.

Из полиции в чиновники

Новый замгубернатора Вячеслав Печененко, которого Василий Хома «выписал» из Нацполиции приступил к работе в облгосадминистрации только в январе 2021 года.

В полиции он получал в среднем 62,5 тыс. грн в месяц - 631 тыс. грн (годом ранее его зарплата была 533 тыс. грн). С такой зарплатой он не погнушался взять еще и матпомощь 44 тыс. грн. Плюс ему полагалось денежное вознаграждение как участнику боевых действий – 1390 грн. Уже в 2021 году ему выплатили еще и 146 тыс. грн единоразовой денежной помощи при увольнении со службы в полиции.

Его жена Лариса за год ничего не заработала, но владеет жилым домом в 28 кв м. и 371 кв. м земли в Днепре. Также они вместе владеют квартирой 61 кв. м. А он сам 2 га в Херсонской области и 24 сотками в Киевской. Также чиновник владеет автомобилем «Рено Меган» 2017 г.в. И все, денежных активов семья не накопила.

В три раза беднее жены

Виталий Максименко, оставшись от предыдущего губернатора, в 2020 году проработал в Сумской ОГА 5,5 месяцев.

За это время получил 252 тыс. грн, что в среднем 45,8 тыс. грн. Также он получил 222 тыс. грн в Госуадитслужбе и 70 тыс. грн от отчуждения движимого имущества (вероятно автомобиль Seat Ibiza Sport 2008 г.в.). Всего – 544 тыс. грн (годом ранее его доходы составили 391 тыс. грн).

Его жена Ярослава была намного успешнее мужа: 914 тыс. грн – доход, выплаченный самозанятому лицу от ОО «Трансперенси Интернешнл Украина»; 586,5 тыс. грн – доход от предпринимательства; 75,5 тыс. грн – зарплата на основном месте работы в ОО «Консультационный центр поддержки малого и среднего бизнеса»; 39,5 тыс. грн – зарплата по совместительству в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт им. Сикорского»; 15 тыс. грн – зарплата на основном месте работы в ООО «Сталекс и Партнеры»; 10 тыс. грн – соцпомощь; 5 тыс. грн - возвратная финансовая помощь от ООО «Сталекс и Партнеры». Всего – 1,645 млн грн (в 2019 году - 644 тыс. грн).

Также жена имеет корпоративные права более, чем на 1 млн грн и является конечным бенефициаром в четырех фирмах (в прошлом году добавилась одна): две в Киеве, по одной на Львовщине и Симферополе (!).

Виталий Максименко пополам с женой владеют квартирой 75,5 кв. м в Киеве, также арендует комнату 18,5 кв. м в Киеве и квартиру неизвестной площади в Сумах. Имеет автомобиль Mazda 6.0 2014 года, купленную в 2019 году за 10 тыс. грн (!).

Из денежных активов у чиновника нет ничего, у жены – 20 тыс. долларов кэша и 6001 грн в банках. Все остальное проедается. Двое детей все же…

Самый бедный

Единственный зам, оставшийся еще от Ирины Купрейчик, 9 месяцев исполнявшей обязанности главы Сумской ОГА в 2019-2020 годах, он же руководитель аппарата Игорь Кальченко проработал в 2020 году почти 11 месяцев.

За это время получил 332 тыс. грн (в среднем 30 тыс. грн в месяц), кроме того, 37,5 тыс. грн в исполкоме Сумского горсовета, где работал в правовом управлении. Годом ранее его доходы составили 314 тыс. грн (26 тыс. грн в месяц).

Его жена Анастасия работает в пресс-службе Сумской мэрии, где получила 180 тыс. грн (в среднем 15 тыс. грн в месяц). Годом ранее 60 тыс. грн в телекомпании «СТС» и 30 тыс. в мэрии.

Чиновник имеет в совместной собственности с родителями две квартиры – 31 и 62 кв. м. Жена владеет вместе с матерью квартирой 48 кв м. Также у нее в кубышке 10 тыс. долларов, которые она декларирует с 2019 года.

Новая замглавы заработала в 8 раз больше мужа

Виктория Медвидь, которую губернатор Сумщины Василий Хома назначил своим заместителем в марте 2021 года, за 2020 год заработала почти 350 тыс. грн в СНАУ, Сумском региональном центре повышения квалификации, Национальном агентстве обеспечения качества образования, также получала стипендию в СНАУ – 16 тыс. грн и соцвыплаты 29 тыс. грн.

Ее муж Всеволод Медвидь заработал в финансовой компании «Октава Финанс» почти 50 тыс. грн. Имеет три авто: «Хюндай Гет» 2007 г.в., «БМВ Х1» 2010 г.в. и ВАЗ-2101 1980 г.в.

Живет семья из четырех человек в арендованной у СНАУ квартире 47 кв.м, также муж пользуется комнатой 30 кв. м, которая также принадлежит СНАУ. Кроме того, вместе со своими родителями владеет квартирой 55 кв. м в Донецке.

Также Виктория Медвидь задекларировала авторское право на «Формирование и реализацию механизма интегрированного территориального управления в триаде социо-эколого-экономических факторов».

Ни налички, ни банковских вкладов новая замгубернаторша с мужем не декларируют.

Ученый-предприниматель-миллионер

Новый замглавы Сумской облгосадминистрации Тарас Савченко до этого работал в СумГУ и был предпринимателем.

Тарас Савченко с 22 марта работает заместителем губернатора Сумщины в своей декларации указал, что в прошлом году заработал в СумГУ 405 тыс. грн зарплаты, получил 552 тыс. грн от предпринимательской деятельности, 29 тыс. грн от Национального агентства обеспечения качества высшего образования, 48 тыс. грн от продажи движимого имущества. Его жена Татьяна получила только 39 тыс. грн соцпомощи и 3 тыс. грн зарплаты по совместительству в ООО «Досуг».

Из активов многодетный отец (трое детей) Тарас Савченко показал 92 тыс. грн на счете в негосударственном пенсионном фонде, 11700 долларов кэша и 19 тыс. грн в Ощадбанке. У его жены 93 тыс. грн налички.

Каждый из супругов имеет по квартире – 70 кв. м у мужа (с 1999 года) и 49 кв. м. у жены (с 2016). Также у жены есть подвал на 4 кв. м (с 2016). Также они бесплатно пользуются домом 109 кв. м, который принадлежит Леониду Забаре.

Также у Тараса Савченко есть автомобиль SUZUKI SX4 2019 года выпуска, купленный в прошлом году за 440 тыс. грн.

Бывшие

Также стоит упомянуть о бывшем губернаторе Романе Грищенко, который продержался на должности 8 месяцев и его трех замах – Сергее Банникове, Сергее Пахольчуке и Татьяна Мироненко.

Роман Грищенко, похоже, вернулся в военную прокуратуру, где за прошлый год заработал больше, чем в облгосадминистрации – 618 тыс. грн за 4 месяца (154 тыс. грн в месяц) против 434 тыс. грн в ОГА (54 тыс. грн в месяц). Плюс 7 тыс. грн в Сумском филиале Харьковского национального университета внутренних дел.

В прошлом году он пользовался домом в 234 кв. м в Сумах, который принадлежит Наталье Мальцевой. По-прежнему показывает служебную квартиру в Харькове 82 кв. м, 10 соток в Николаеве и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2008 г.в.

За 2020 год он скопил 11 тыс. долларов, которые держит в наличке – теперь их у него 55 тыс. плюс 970 тыс. грн.

Первый зам Романа Грищенко Сергей Банников продержался при новом губернаторе полтора месяца. А всего проработал в ОГА 7,5 месяцев, за которые получил 294 тыс. грн или 39,2 тыс. грн в месяц. Он, как и его шеф, успел заработать больше в военной прокуратуре – 597 тыс. грн или 132 тыс. грн в месяц (в 2019 году в военной прокуратуре он получил 697 тыс. грн). С такой зарплатой он умудрился получить еще 1 тыс. грн разовой соцпомощи, 9,5 тыс. грн льгот на оплату комуслуг как участник боевых действий. Его жена получала только соцвыплаты после рождения ребенка – 10 тыс. грн и 61 тыс. грн алиментов.

Из налички экс-прокурор показал 800 тыс. грн (+400 тыс. грн за год) и 120 тыс. грн у жены (+60 тыс. грн), а вот вклады в банке исчезли (правда, там было всего 5,6 тыс. грн у него и 46 грн у нее).

Также у него по-прежнему есть 10 соток земли в Николаеве, была служебная квартира в Харькове площадью 71 кв. м. В прошлом году он приобрел у частного лица за 450 тыс. грн автомобиль Тойота Хайлендер 2017 г.в., что для такого авто довольно дешево. На сайте auto.ria.com минимальная цена составляет 761 200 грн.

Еще один зам Сергей Пахольчук, который курировал ЖКХ, был уволен в марте 2021 года. Работал с июля 2020 года. За 2020 год заработал в ОГА 214 тыс. грн (39 тыс. грн в месяц), за 2021-й – 109 тыс. грн (43 тыс. грн в месяц). Кроме того, в 2020 году он получил 253 тыс. грн дохода, выплаченного самозанятому лицу, от Общественного союза «Фонд поддержки реформ в Украине», 167 тыс. грн возвратной финансовой помощи от частного предприятия «Управляющая компания ЖКХ», 200 тыс. грн - налоговая декларация плательщика единого налога-физического лица; 45 тыс. грн – доход от продажи движимого имущества.

Его жена Юлия получила от той же «Управляющей компания ЖКХ» 746 тыс. грн и 48 тыс. грн от продажи движимого имущества.

Из недвижимости у него 29 кв. м квартира в Севастополе (!), дача 44 кв. м и земля 1,5 сотки под Киевом. У нее квартира 49 кв.м в Макеевке, 84 кв. м. м в Донецке. В Белой Церкви, где они жили до Сум, пользовались квартирой неизвестной площади, которую им представили бесплатно как внутренне перемешенным лицам. В Сумах бесплатно пользовались квартирой 25 кв.м.

У жены есть автомобиль KIA SPORTAGE 2020 г.в., купленный после переезда в Сумы за полмиллиона гривен. Денежных активов нет.

Еще один зам, сумчанка Татьяна Мироненко проработала всего три месяца, с июня по сентябрь прошлого года. За это время она заработала 145 тыс. грн (в среднем по 48 тыс. грн в месяц). Кроме того, она получила 45 тыс. грн зарплаты в Центре занятости, 26 тыс. грн в СНАУ, 167 тыс. грн пенсии, 7 тыс. грн гонорара от Сумского регионального центра повышения квалификации, 110 тыс. грн от предоставления имущества в аренду, 8 тыс. грн страховых выплат и 21 тыс. грн процентов по банковским вкладам.

Татьяна Мироненко декларирует квартиры площадью 150 кв. м и 96 кв. м и гараж 38 кв. м в Сумах, дачу 72 кв. м и земельный участок площадью 6 соток в Токарях, а также квартиру 39 кв. м под Киевом, 1 га земли в Винницкой области и 20 соток в Житомирской, которые купила пару лет назад всего за 30 тыс. грн.

Из денежных активов 910 тыс. грн наличкой и 122 тыс. грн в банке (+48 тыс. грн за год). Также она с 2018 года должна 900 тыс. грн частному лицу.