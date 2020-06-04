Кто из сумских нардепов самый богатый? Прошлый год стал первым полноценным для новых народных депутатов, которых выбрали летом 2019 года.

От Сумщины было избрано 11 народных депутатов (6 по округам и 5 списочников). Что они показали в своих декларациях о доходах за 2020 год.

Окружные депутаты

Татьяна Рябуха (округ №157 — Сумы) за прошлый год заработала в Верховной Раде 489,5 тыс. грн (в среднем чуть больше 40 тыс. грн в месяц). За 2019 год, напомним, она успела поработать в трех местах: в школе №10, где заработала 52 тыс. грн, в лагере «Звездный» — 42 тыс. грн и в Верховной Раде — 161 тыс. грн. Также тогда она получила 24 тыс. грн компенсации на обучение от партии «Слуга народа».

Она декларирует ту же квартиру 28 кв. м в Сумах и арендованную квартиру 57 кв. м в Киеве. Из налички она показала 376 тыс. грн (на 216 тыс. грн больше, чем годом ранее). Также она выплачивает кредит в размере 50 тыс. грн (в прошлом году он был 40 тыс. грн).

Игорь Васильев (округ №158 — Белополье) в прошлом году заработал 484,5 тыс. грн в Верховной Раде (те же 40 тыс. грн в месяц), а также показал 504,5 тыс. грн, полученных как средства на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий. В 2019 году он заработал 32 тыс. грн в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, 242 тыс. грн от предпринимательской деятельности, 157 тыс. грн в Верховной Раде, 24 тыс. грн компенсации на обучение от партии «Слуга народа» и 200 тыс. грн возвращенного долга. Его жена Ирина получила 32 тыс. грн помощи по уходу за ребенком. В 2019 году - 5 тыс. грн как предприниматель, 10 тыс. грн помощи на ребенка и 258 тыс. грн материального обеспечения по беременности и родам от ООО «Ивеко Украина».

Нардеп по-прежнему проживает в квартире 34 кв. м, периодически живет у матери в квартире 103 кв. м, а его жена имеет квартиру площадью 42 кв. м. Все — в Киеве.

Также нардеп ездит на том же авто матери AUDI Q7 2014 г.в.

Дома он держит 87 тыс. долларов (в 2019 году — 78 тыс. долларов), а в банке задекларировал те же 35 900 долларов своего отца и 5600 своих долларов (раньше не было). У его жены появился вклад в банке – 12500 долларов. Откуда – непонятно…

Также с 2007 года нардеп должен банку 128 тыс. швейцарских франков.

Андрей Деркач (округ №159 — Глухов и окрестности), который уже 7-й раз подряд в нардепах, получил всего 327 тыс. грн (27 тыс. грн в месяц), ведь он не так часто появляется на заседаниях. Также он задекларировал 676 тыс. грн роялти от ООО «ЕРА-МЕДІА» и 1749 грн процентов за банковский вклад. В 2019 году он получал больше: 338 тыс. грн зарплаты в Верховной Раде, 1,1 млн грн роялти от ООО «ЕРА-МЕДІА» и 2,7 тыс. грн банковских процентов.

У Андрея Деркача 523 тыс. грн (годом ранее 840 тыс. грн) наличных, в банке — 1,376 млн грн тыс. грн (57 тыс. грн) и 1,5 тыс. долларов (0 ).

Из расходов нардеп задекларировал 299 035 грн, потраченных в США на «договор о предоставлении консультационной услуги (лоббизма)».

В новой декларации нардепа нет жены, которая раньше скрывала все, чем владела. Раньше он показывал, что у Оксаны Тереховой тоже есть наличка, банковские вклады, активы в драгоценных металлах и средства, одолженные третьим лицам (но сколько, неизвестно). Она не сообщала в декларации некоторые подробности о своих доходах, недвижимости и т.д.

Андрей Деркач по-прежнему не имеет в собственности недвижимости, только арендует одну общественную приемную в Киеве (годом ранее таких было три: две — в Киеве и одна — в Глухове). Живет нардеп в комнате в киевской квартире 48,5 кв. м, которая принадлежит его жене. Его сыновья также живут в квартире матери, но другой – 245 кв. м.

Раньше его экс-жена владела квартирами 236,9 и 245,5 кв. м в Киеве и творческой мастерской 226,5 кв. м где-то в Украине. Кроме того, у нее был объект незавершенного строительства. Также она декларировала ювелирные изделия, персональные или домашние электронные устройства, одежду, антиквариат, произведения искусства и кое-что другое… Сам же нардеп декларировал икону.

У Андрея Деркача по-прежнему нет авто, он пользуется Volkswagen Multivan 2019 г.в., которое принадлежит другому лицу (раньше ездил на Volkswagen Multivan 2016 г.в.). У его жены был Merсedes Benz GL­500 2010 г.в.

Также Оксана Терехова декларировала 19 видов ценных бумаг: акции, облигации, казначейские обязательства, сберегательные депозиты, векселя, чеки, инвестиционные сертификаты, ипотечные залоговые, производные ценные бумаги (деривативы), ваучеры, товарораспорядительные ценные бумаги и др., но что конкретно, опять-таки неизвестно. Теперь – неизвестно.

Раньше Андрей Деркач и Оксана Терехова владели корпоративными правами ООО «ЕРА-МЕДІА» (5+85%), ЧАО «ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ГРУПА «ТЕЛЕГРАФ» (5+95%). Также жена нардепа владела еще чем-то, но чем, неизвестно… Теперь у андрея Деркача нет ничего…

Раньше Оксана Терехова декларировала изобретение, полезную модель, ноу­хау, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растения, торговую марку, авторское право, право на использование недр или других природных ресурсов, синопсис телепрограммы «Доброго ранку, Країно!» и что­то еще… Теперь синопсис принадлежит Андрею Деркачу.

Игорь Молоток (округ №160 — Шостка и Конотоп), который сидит в Верховной Раде уже третий срок, получил 460,5 тыс. грн (39 тыс. грн в месяц) зарплаты и 298 тыс. грн, полученных как средства на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий. Также он показал неденежный подарок на 732,5 тыс. грн (3,4% корпоративных прав в ООО «Вант ЛТД») от матери и 490 тыс. грн (часы Bovet серии SPORTSTER) от жены Аллы. А также 56 тыс. грн, отсуженных у Артема Семенихина и депутат облсовета Елены Сердюк, которые обвиняли его в организации нападения на мэра Конотопа. И 1680 грн от научной деятельности, полученные в СумГУ.

Годом ранее его доходы были - 513 тыс. грн зарплаты, 2 тыс. грн процентов по банковскому вкладу.

Алла Молоток показала 316 тыс. грн зарплаты в ООО «Шосткинский элеватор» (годом ранее было 307 тыс. грн), 21 тыс. грн пенсии (18 тыс. грн), 17 тыс. грн от предпринимательской деятельности (45 тыс. грн), 489,5 тыс. грн дивидендов от ООО «Зерновая компания Украины» (66 тыс. грн). Раньше было еще 736 тыс. грн от отчуждения движимого имущества, 350 тыс. грн дивидендов от ООО «ТПК «Агроінвест+» и 18 тыс. грн от сдачи имущества в аренду.

Также нардеп показал 10 тыс. грн социальных выплат своей падчерице Карине Иншиной.

Наличными у Игоря Молотка по-прежнему 300 тыс. долларов, 110 тыс. евро (101 тыс. евро) и 300 тыс. грн. У его жены — 94 тыс. долларов (было 103 тыс. долларов), 43 тыс. евро (46,5 тыс. евро) и 75 тыс. грн. В банке у Игоря Молотка всего 12 тыс. грн (191 тыс. грн), у Аллы Молоток — по-прежнему 2,5 тыс. долларов и 1,6 тыс. евро и новые 31,5 тыс. грн. Также нардеп декларирует вклады своих детей – 9,5 тыс. грн у дочки и в два раза больше у сына.

Игорь Молоток по-прежнему владеет двумя земельными участками в Киеве общей площадью 12 соток; домом 407 кв. м в Романкиве Обуховского района Киевской области стоимостью почти 7 млн грн и земельным участком площадью в 21 сотку там же за 2,6 млн грн; домом 96 кв. м и земельным участком 16 соток м в Маковом Шосткинского района, там же он арендует еще 30 соток земли. Также нардеп арендует 2 общественные приемные в Шостке и Конотопе. Жена нардепа владеет домом 80 кв. м, земельным участком 367 кв. м и другим нежилым помещением 66 кв. м в Шостке, квартирой 141 кв. м в Киеве. Перед новым годом нардеп достроил дачный дом площадью 146 кв. м в Киеве.

У нардепа все также нет ни одного авто, зато у жены — две: Mercedes-Benz GLЕ-400 2017 г.в. за 1,6 млн грн, Toyota Highlander 2011 г.в. за 437 тыс. грн, а INFINITI EX25 2013 г.в. за 15 тыс. грн (!) исчезла из декларации. Кроме того, она декларирует служебный автомобиль Mercedes-Benz S 500L 2016 г.в. от ООО «Шосткинский элеватор».

Игорь Молоток владеет акциями ПАО «Шосткинське АТП 15962» на 260 тыс. грн и ЧАО «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс» на 500 грн. Также он декларирует корпоративные права на ООО «РЕНІ» (100% — 1000 грн), ООО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВ-ЕНЕРГОРЕМОНТ-Т»» (25% — 180 тыс. грн), ООО «Агровиробниче підприємство Весна» (100% - 1000 грн), ЧП «Шостінтербуд» (99% - 990 грн) и ООО «Вант ЛТД» (3,4% - 732,5 тыс. грн). Его жена имеет корпоративные права в 10 предприятиях.

Кроме того, Игорь Молоток является конечным бенефициаром в пяти фирмах (годом ранее в трех), его жена — в 13.

Максим Гузенко (округ №161 — Ромны) по-прежнему самый богатый среди сумских нардепов. За 2020 год он заработал 485,5 тыс.грн в Верховной Раде (40 тыс. грн в месяц) и 462,5 тыс. грн средств на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, получил 47 тыс. грн наследства и 238,5 тыс грн от сдачи в аренду имущества, 1,3 млн грн процентов по банковскому вкладу, получил подарок в неденежной форме от ООО «Євраліс Семенс Україна» на 120 тыс. грн и 149 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав).

Уже в 2021 году нардеп показал 500 тыс. грн в разделе «Другое / возврат средств с депозитного счета (депозита)», 143 тыс. грн от отчуждения недвижимого имущества и

Напомним: в 2019 году он успел заработать 3,7 млн грн от занятия предпринимательской деятельностью, получил 120 тыс. грн зарплаты в ООО «Агрохим-Партнер», 49 тыс. грн в фермерском хозяйстве «НАТОН», 593 тыс. грн дивидендов в ООО «ДЮМА-АГРО», 150 тыс. грн в Верховной Раде и 156 тыс. грн депутатских средств, 24 тыс. грн на обучение от партии «Слуга народа», 379 и 74 тыс. грн наследства, 108 тыс. грн от сдачи имущества в аренду, 650 тыс. грн от отчуждения недвижимого имущества, 34 тыс. грн от отчуждения движимого имущества, 744 тыс. грн процентов по банковскому вкладу.

Его жена Анна Почепинець заработала, занимаясь предпринимательской деятельностью, 6 млн грн (годом ранее 4,9 млн грн) и получила 10 тыс. грн соцпомощи (20 тыс. грн).

У нардепа в Сумах есть два дома — 82 кв. м и 252 кв. м, квартира 84 кв. м и 50% нежилого помещения 307 кв. м, которое арендует «АТБ-Маркет», а также земельные участки площадью 13 и 10 соток.

Также у него есть квартира 59 кв. м в Крюковщине Киевской области и нежилое помещение 50 кв. м в Белопольском районе. У него появилась новая квартира в Киеве 101 кв. м за 2,6 млн грн.

Он является крупным землевладельцем: 3,7 га в Нижней Сыроватке (1,7 га добавился в 2020 году), 14,9 га в Севериновке (2,9 га в 2020 году), 6,5 га в с. Червленое Лебединского района, 11,8 га в с. Курган Лебединского района (3,8 га в 2020 году), 8 га в Мирополье (приобретенные в 2020 году), которые он сдает в аренду.

Кроме того, он пользуется на праве эмфитевзиса (долгосрочного права пользования) 11 га в с. Червленое Лебединского района, 35 га в Севериновке, 9 га в Нижней Сыроватке, 3,6 га в с. Постольное.

У нардепа целый автопарк: грузовики DAF, два MAN и два КамАЗа с прицепами, Volkswagen Multivan, которые он сдает в аренду, Opel Vivaro с прицепом. С сентября 2019 году он пользуется BMW X5 M50D 2016 г.в, который берет в аренду у ФГ «НАТОН». В прошлом году автопарк семьи пополнился Mercedes-Benz E-450 2019 г.в. за 703 тыс. грн, который принадлежит жене. Уже в этом году нардеп купил еще одно авто - BMW X5 2020 г.в. за 2,6 млн грн.

На банковских счетах у него 7,9 млн. грн (было 7,2 млн грн), 838 долларов и 635 евро, у жены — 3 млн грн (100 тыс. грн). Наличкой 1,3 млн грн, 160 тыс. долларов, 50 тыс. евро, у жены — 1 млн грн. Также он декларирует средства, одолженные третьим лицам – своим же агрофирмам, которые переписаны на отца. Таких 15,3 млн грн (15,9 млн грн). У жены таких 5,36 млн грн (3,6 млн грн).

Николай Задорожний (округ №162 — центр Ахтырка) задекларировал 464 тыс. грн зарплаты в Верховной Раде (по 39 тыс. грн в месяц), 504 тыс. грн средств на выполнение депутатских полномочий. В 2019 году - 157 тыс. грн зарплаты в Верховной Раде, почти столько же средств на выполнение депутатских полномочий, 43 тыс. грн зарплаты в ООО «Два техника» и 24 тыс. грн от партии «Слуга народа» оплаты расходов на участие в обучении.

Его жена Татьяна заработала 267 тыс. грн в АО Аграрный фонд и 30 тыс. грн по совместительству (в 2019 году - 408 тыс. грн в АО «Сбербанк»). Также она показала 30 тыс. грн страховых выплат, полученных в Киевском центре занятости.

Из недвижимости у нардепа по-прежнему только квартира 42 кв. м в Киеве, за которую он рассчитался по ипотеке только в этом году. С 2019 года у него Mitsubishi Pajero 2007 г.в. за 320 тыс. грн. Уже в этом году он ее продал за 280 тыс. грн.

Дома он держит 30 тыс. долларов (годом ранее было 16 тыс. долларов), а жена — 15 тыс. долларов (было 10 тыс. долларов) и 100 тыс. грн (было 50 тыс. грн).

Списочники

Среди списочников только «Слуги народа».

Сумчанин Михаил Ананченко получил в Верховной Раде только 512 тыс. грн зарплаты (42 тыс. грн в месяц). В 2019 году - 61 тыс. грн как помощник мэра Сум, 154 тыс. грн зарплаты в Верховной Раде и 24 тыс. грн оплаты за участие в обучении от партии.

Нардеп задекларировал 390 тыс. грн кеша (+290 тыс. грн за год), владеет третью сумской квартиры 62 кв. м и арендует квартиру в Киеве 55 кв.м. И все…

Артем Ковалев, который зарегистрирован в Шостке, заработал 485 тыс. грн в Верховной Раде (40 тыс. грн в месяц) и получил 1,2 млн грн за отчуждение недвижимого имущества (25 соток земли на Киевщине). В 2019 году он получил 927 тыс. грн в агентстве «УНИАН», где был директором, 39 тыс. грн зарплаты и 12 тыс. грн дополнительного блага в ООО «1+1 Интернет», 160 тыс. грн зарплаты в Верховной Раде, 22 тыс. грн от партии за обучение и 73 грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Его жена Яна Жамбекова получила 540 тыс. грн зарплаты и 14 тыс. грн дополнительного блага в ПАО «Телекомпания «ТЕТ», а также 1,5 тыс. грн дополнительного блага в Иностранном предприятии «1 + 1 Продакшн». В 2019 году она показала только подарок в 750 тыс. грн.

Артем Ковалев держит наличкой 150 тыс. долларов, 50 тыс. грн, его жена — 77,5 тыс. долларов (было 120 тыс. долларов), 70 тыс. евро и 190 тыс. грн. В банке у нардепа 80 тыс. грн (34 тыс. грн), у жены — 78 тыс. грн (55 тыс. грн). Также оба показали обеспечительные платежи по предварительному договору купли-продажи машиноместа – по 1,2 млн грн (остались должны по 103 тыс. грн).

Из недвижимости у Артема Ковалева остался один земельный участок 30 соток на Киевщине (-25 соток за 2020 год), квартира 157 кв. м в Киеве, приобретенная в августе 2019 года почти за 11 млн грн. Также на него записана четверть квартиры 52 кв. м в Шостке.

У жены квартира 56 кв. м в Киеве, также купленная в августе 2019 года за 750 тыс. грн. Также у нее 50% квартиры 50 кв. м в Ривном. Также она пользуется квартирой 112,4 кв. м в Киеве.

Также у нее два авто — AUDI Q7 2006 г.в. и LEXUS NX 200 2018 г.в.

Также Артем Ковалев декларирует корпоративные права в ООО «КНИГОЛАВ» (20% - 200 тыс. грн). Год назад он декларировал также корпоративные права в «ОДИН ПЛЮС ОДИН ПРОДАКШН», ООО «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ СТУДИЯ ОДИН ПЛЮС ОДИН».

Конотопчанин Александр Качура получил 529 тыс. грн (в среднем 44 тыс. грн) зарплаты в Верховной Раде, 208,5 тыс. грн от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав), а также 972 тыс. грн за недостроенную квартиру в Киеве.

В 2019 году она заработал 34,5 тыс. грн в Адвокатском бюро «КАЧУРА ЛОЄРС», 172 тыс. грн в Верховной Раде, 22 тыс. грн от партии за обучение и 1 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Его жена Екатерина Качура получила 22 тыс. грн государственной и социальной материальной помощи, а также 438 тыс. грн за недостроенные квартиры в Киеве.

В 2019 году она была успешным предпринимателем – 670 тыс. грн, получила 91 тыс. грн помощи при беременности и родах, 74 тыс. грн за передачу права собственности на два знака для товаров и услуг, 27 тыс. грн гонораров и других выплат по гражданско-правовым договорам, 2 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Дома нардеп держит 28 тыс. долларов (+25 тыс. долларов за год), 6200 евро (+5 тыс. евро) и 40 тыс. грн (скопил в 2020 году), его жена – 19,5 тыс. долларов (+12 тыс. долларов), 5800 евро (+4600 евро) и 47,5 тыс. грн (скопила в 2020 году). В банке у него – 85,5 тыс. грн (27 тыс. грн) и 1 доллар, у нее – 61 тыс. грн (2 тыс. грн и 1 доллар).

Нардеп не имеет своей недвижимости, снимая в Киеве квартиру 65 кв.м и общественную приемную 14 кв.м в Конотопе. Он пользуется домом сестры 92 кв. м. в Конотопе. У жены есть квартира 73 кв. м в Александрии Кировоградской области.

Александр Качура задекларировал авто Mazda CX-5 2018 г.в. за 849 тыс. грн и двое наручных часов Breitling. Также она показал нематериальные активы: две торговых марки или коммерческих наименования и газету «Правда Качури».

Анна Колисник зарегистрирована в Лебедине, хотя выбиралась, живя в Харькове. В Верховной Раде заработала 439 тыс. грн (36,5 тыс. грн в месяц) и 10,5 тыс. грн зарплаты по совместительству в Научно-исследовательском институте правового обеспечения инновационного развития Национальной академии правовых наук Украины.

В 2019 году она декларировала 153,5 тыс. грн зарплаты в Верховной Раде, 19 тыс. грн в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины, 24 тыс. грн за обучение от партии, 987 тыс. грн от отчуждения недвижимого имущества (половина от нежилого помещения почти в 2000 кв. м в Харькове), 250 грн за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав (25% в ООО «Східноєвропейська торгова компанія ЛТД»).

Дома нардепка держит 760 тыс. грн (+60 тыс. грн за год) и 20 тыс. долларов (+10 тыс. долларов), в банке – 134 тыс. грн (+28 тыс. грн).

Из недвижимости у нее только квартира 41 кв. м в Лебедине. В Киеве ничего не декларирует.

Еще один сумчанин Александр Санченко (стал нардепом в январе 2020 года, продвинувшись по списку), который уже давно живет в Киеве и приезжает в Сумы только к бабушке, в Верховной Раде получил 455,5 тыс. грн зарплаты (38 тыс. грн в месяц), 51,5 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав (100% корпоративных прав на ООО «МЕЙН-СТРІМ»), 3 тыс. грн кэшбэка и 100 грн роялти.

В 2019 году получил 51,5 тыс.грн зарплаты в ООО «Твій найкращий фестиваль», 75 тыс. грн гонораров и других выплат по гражданско-правовым договорам от общественной организации «Змінюємось разом», 24 тыс. грн от партии за обучение, 1 тыс. грн бонусов от банка и 4 грн процентов.

Дома нардеп держит 49,5 тыс. евро (+2500 евро за год) и 48 тыс. долларов (+4 тыс. долларов), в банках – 80 тыс. грн (скопил за год).

Авто у него нет, а живет он в квартире отца 44 кв. м в Киеве.

Также он декларирует авторское право на песни.