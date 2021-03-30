На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство

Зокрема, у повідомлення йдеться про підготовку замаху на вбивство щодо нардепа України Андрія Деркача та екс-генпрокурора Костянтина Кулика. Хто готує, з якої причини та хто замовники, Андрій Деркач пише наступне:

“ГОТОВИТСЯ ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО

На кого?

На меня, народного депутата Украины и на экс-прокурора ГПУ Константина Кулика.

Кто готовит?

Группа из 9 лиц, преимущественно граждане Великобритании, которые прибыли в Украину. Сейчас они собирают данные обо мне и Кулике для составления плана и непосредственно физической ликвидации. Как удалось выяснить, одним из непосредственных исполнителей убийства должен стать гражданин Албании, член упомянутой группы.

Кто эта группа?

Это военизированное крыло компании, которая состоит в договорных отношениях с компанией «KROLL Associates UK LTD».

«KROLL Associates UK LTD» – одна из больших компаний, специализирующаяся на оценке рисков, проведении корпоративных расследований и обеспечении безопасности.

НО! Еще KROLL имеет отдельное негосударственное военизированное подразделение специалистов «широкого профиля».

Они выполняют любые заказы, как государственных спецслужб, так и частных корпорации по всему миру.

След группы в Украине.

KROLL – ветеран в украинском вопросе.

1. Убийство Гонгадзе

Впервые информация о компании у меня появилась в 2001 году. Она проводила «независимое расследование» в отношении НЕ причастности на тот момент Президента Украины Л. Кучмы к убийству журналиста Гонгадзе. Тогда компания заявила, что Кучма невиновен, не приведя ни одного внятного доказательства. И исчезла.

К слову, компанию заказчикам расследования посоветовал привлечь зять Кучмы Виктор Пинчук.

2. Преследование Юлии Тимошенко

Второй раз KROLL появилась для проведения аудита деятельности правительства Тимошенко 2008-2010 годов по заказу на тот момент Президента Украины В. Януковича. Аудит нужен был для дальнейшего давления на «БЮТ», как оппозицию в Верховной Раде Украины.

3. Обслуживание компании «Burisma».

В третий раз, KROLL засветилась в истории с известной вам компанией «Burisma».

А именно при подготовке к одной из моих пресс-конференций, в переданных журналистами-расследователями банковских выписках со счетов компании «Burisma».

Напомню, средства воровались в Украине. А потом выводились и отмывались на территории европейских государств с помощью ряда «компаний-моек».

Так вот, кроме перевода денежных средств из компании «Burisma» на компанию сына вице-президента США Д. Бадена Х. Байдена «Rosemont Seneca Bohai LLC», деньги шли также и на «KROLL Associates UK LTD». Одна из известных транзакций выполнена 4 апреля 2014.

То есть Злочевский, за украденные у наших граждан деньги, финансировал деятельность частной военизированной компании «KROLL Associates UK LTD».

4. Отжатие «Приватбанка»

И вишенка на торте. KROLL помогала подружке Петра Алексеевича, Валерии Гонтаревой, а если официально, то Нацбанку Украины.

За госсредства компанией «KROLL Associates UK LTD» был проведен фиктивный аудит ПАО «КБ Приватбанк». В результате чего открылась возможность для так называемой национализации ПАО КБ «Приват Банк». Петр Алексеевич лично руководил процессом, приказывал действовать незаконными методами – «выписывать документы по беспределу» и докладывал о результатах Байдену.

5. Покушение на убийство народного депутата и экс-прокурора

Сейчас упомянутая группа собирает данные обо мне и Кулике с целью физического устранения. Об этом известно некоторым бывшим и действующим сотрудникам британской разведки «МИ-6».

Кто заказчики и каковы их мотивы?

Уверен, что фамилии заказчиков отсутствуют в пунктах 1 и 2 этого текста.

Что будет дальше?

Будучи народным депутатом Украины, направляю к Генпрокурору обращение, в котором прошу:

– расследовать деятельность военизированной группы и спецагентов «KROLL Associates UK LTD».

– Проверить законность такой деятельности «KROLL Associates UK LTD» на территории Украины.

– Установить причастность «KROLL Associates UK LTD» к незаконному сбору информации, наблюдения и подготовки к покушению на убийство граждан Украины.

Подробности – в тексте заявления.

***

Я понимаю, что «жму руку и обнимаю» получилось обидно.

И обнародование схем многомиллиардной международной коррупции высших госдеятелей Украины и других государств для них тоже обидно.

Понимаю также, что крупнейшему взяточнику, отсиживающемуся на яхте и погоревшему на 6 миллионах долларов сильно обидно.

Но «обидно» – это как раз повод задуматься о совершенных преступлениях, а не планировать новые. Даже с такой солидной структурой как МИ-6, KROLL и их подрядчиками. Ведь, и так на пару пожизненных накопилось”.