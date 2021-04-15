Мэр Сум экономит на замах У мэра Сум всего 4 заместителя, которые вместе получают 112 тыс. грн в месяц.

В среднем получается 28 тыс. грн на брата / сестру. Об этом сообщает движение ЧЕСНО, которое проанализировало количество и зарплаты заммэров областных центров Украины.

Оказалось, что заместители мэра Сум получают самую меньшую среднюю зарплату. Меньше только у мэра Полтавы – 0, там вообще нет заместителей.

ЧЕСНО не пишет почему так. Потому что только один зам у мэра Сум из предыдущей каденции – Вера Мотречко, остальные – новички, поэтому пока лишены надбавок за стаж…

Больше всего же замов у мэра Киева и Харькова – по 11.

В Сумах один зам приходится в среднем на 68 тыс. жителей. Больше всего в Киеве – 269 тыс., меньше всего в Ужгороде по 23 тыс. (5 заместителей).

Также ЧЕСНО сообщает, что больше всего советников у мэра Ивано-Франковска – 23, которые за январь получили 450 тыс. грн. В восьми областных центрах Украины мэры вообще не имеют советников на платной основе. В том числе в городах-миллионниках Киеве, Харькове и Днепре. В Сумах 4 у мэра помощника или советника, которые вместе получили за январь 47 тыс. грн.