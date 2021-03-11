«Слуга Народу» змінила структуру та укріплює зв’язки з регіонами На XI з’їзді партії «Слуга Народу» створили нові вищі керівні органи, надали широкі повноваження первинним осередкам та встановили курс на потужний зворотний зв’язок із регіонами.

Після місцевих виборів «Слуга Народу» стала всеукраїнською партією із тисячею фракцій у місцевих радах, які налічують більше 6 тис. депутатів та понад 220 голів рад різного рівня.

Партія планує активно співпрацювати з регіонами та допомагати у розвитку громад по всій країні. Для цього на XI з’їзді у Києві «Слуга Народу» змінила свою структуру та надала широкі повноваження місцевим організаціям і первинним осередкам.

У структурі партії з’явилися нові вищі керівні органи: Політична рада та Національна рада громад. Політична рада розроблятиме тактику і стратегію у взаємодії з експертною спільнотою й громадянським суспільством. А функція Національної ради громад – обговорювати проєкти державних рішень у сфері місцевого самоврядування та регіональну політику.

На регіональному рівні буде створено таку ж структуру керівних органів: Політична рада області та Рада громад області. До неї увійдуть керівники місцевих організацій.

«Така структура дозволить забезпечити максимальну участь членів партії не лише в ухваленні, а й у розробці партійних рішень. А також – формулювати проєкти політичних рішень і обговорювати їхнє ухвалення безпосередньо з депутатами чи міністрами, що дозволить гнучко реагувати на зміни ситуації», – пояснив голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко.

Водночас місцеві організації та первинні осередки отримають широкі можливості. Відтепер осередки можуть бути створені на рівні міст, які не є центрами територіальних громад, а також – на рівні сіл, селищ, вулиць, кварталів і навіть будинків.

Регіональні організації зможуть відкликати депутатів місцевих рад за народною ініціативою. Таким чином партія отримає зворотний зв’язок із громадою через партійців на місцях.

У вищих керівних органах партії «Слуга Народу» два представника Сумщини. Голова Сумської обласної організації ПП «Слуга Народу», народний депутат України Михайло Ананченко увійшов до Національної ради громад. Голова фракції ПП «Слуга народу» в Сумській обласній раді Микита Баня став членом Політради партії.

«Нацрада громад враховує політичну децентралізацію та необхідність повноцінного розвитку громад. Кожен у своєму регіоні має працювати на совість,починаючи від місцевих депутатів до голови організації. Ми всі будемо до цього причетні», - говорить народний депутат України Михайло Ананченко.

За словами представника Сумщини у Політраді партії Микити Бані бути у складі керівного партії та мати змогу забезпечувати зв’язок між депутатами різних рівнів від «Слуги Народу» та керівництвом партії – велика честь. «На з’їзді ми склали присягу, бо усвідомлюємо, як представники партії влади несемо відповідальність за все, що відбувається», - додав він.

Також найближчим часом на регіональних партійних конференціях по всій країні обговорять ухвалену з’їздом Доктрину «Слуги Народу» – стратегічне бачення розвитку країни на основі програми Президента і партії, доопрацьоване з урахуванням досвіду двох років роботи при владі.

Крім того, партія створює умови для тих, хто проявив себе на місцевому рівні – пропонуватиме навчання та отримання досвіду роботи в органах влади. Тож усі, хто прагне змін та переконаний, що від нього залежить майбутнє країни, зможуть скористатися цим механізмом.

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