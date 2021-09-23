Поліція нагадує про заборону спалювання сухої рослинності та попереджає про відповідальність На Сумщині під час спалювання сухої рослинності за два останні роки загинуло щонайменше дванадцять людей. Поліція закликає громадян утриматися від спалювання сухої рослинності, листя та сміття на присадибних ділянках, в полях та на територіях населених пунктів і попереджає про адміністративну та кримінальну відповідальність за правопорушення.

Спалювання опалого листя, сміття є дуже шкідливим для навколишнього середовища, бо при згорянні однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кілограмів мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. В тліючому без доступу кисню листі виділяється бензоперен, що здатен викликати у людини онкологічні захворювання. Окрім того, з димом у повітря вивільняються діоксини – одні з найотруйніших для людини речовин.

Коли спалюється сухостій, то гине вся мікрофлора, що зазвичай бере участь у важливих біологічних процесах. Земляний родючий покрив, на якому спалюють траву, відновлюється лише через 5-6 років.

Листя, подрібнені гілки деревини рослин і трав'янисті рештки квітково-декоративних рослин та скошених газонних трав необхідно вивозити на спеціальні полігони або на відведені майданчики на підприємствах зеленого господарства для приготування компостів, садових земель та інших органічних добрив.

Тож, запам’ятайте, в Україні спалювання рослинних залишків суворо заборонене. За порушення цього передбачена відповідальність.

Адміністративна відповідальність: штраф до 30,6 тис. грн

13 квітня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу», яким, зокрема, внесено зміни до статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тож штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах складає:

- для громадян: від 90 до 270 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1530 – 4590 грн.);

- для посадових осіб: від 270 до 900 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (4590 – 15300 грн.).

Штраф за знищення або пошкодження лісу, внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі складає:

- для громадян: від 270 до 900 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (4590 – 15300 грн.);

- для посадових осіб: від 630 до 1800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (10710 – 30600 грн.).

Відповідно до статті 77-1 КУпАП штраф за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, складає:

- для громадян: 180 – 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3060 – 6120 грн.);

- для посадових осіб: 900 – 1260 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (15300 – 21420 грн.).

Штраф за вищевказані дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, складає:

- для громадян: 360-720 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (6120 – 12240 грн.);

- для посадових осіб: 1260 – 1800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (21420 – 30600 грн.).

Кримінальна відповідальність: можна потрапити за грати до 10 років

Згідно зі статтею 245 Кримінального кодексу України знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом караються:

- штрафом від 5400 до 9000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (91800 до 153000 грн.);

- або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років;

- або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки караються:

- позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Тому, завжди перебуваючи у лісі чи в полі, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. Адже одна іскра може спричинити масштабні пожежі, загибель тварин і людей.

Відділ комунікації поліції Сумської області