Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд 50-летний Сергей Б. из города Глухов, что на Сумщине, которого подозревали в убийстве собственного четырехлетнего сына, неожиданно умер во время этапирования его из следственного изолятора в суд.

Эту информацию «ФАКТАМ» неофициально подтвердили в полиции. О причинах смерти пока не говорится, но по сведениям издания «Ваш шанс» мужчину могли убить другие подследственные, которые находились вместе с ним в автозаке.

«Алешенька весь день в предвкушении праздника хвастался, что папа приготовил ему подарок»

— У него вроде бы сломано ребро. Обломок ребра пробил насквозь легкое. Подозреваемого везли в суд. Вместе с ним в автозаке находилось еще несколько человек. Скорее всего, между ними случился конфликт. Такие травмы бывают, когда избивают очень сильно. На суд подозреваемого не довезли, отправили в больницу, где он умер, — рассказал «ФАКТАМ» источник в правоохранительных органах.

Напомним, эта жуткая история произошла 15 сентября. Отец, как обычно забрал своего сына из детского садика, но, вместо того, чтобы поехать с ним домой, отправился в лесопосадку, после чего бесследно исчез вместе с ребенком.

Погибший ребенок

Сергея и Алешу искали всю ночь. На это были брошены большие силы сотрудников полиции. Правоохранителям так же помогали местные жители, которые прочесывали все заброшенные постройки и лесопосадку.

Старший брат пропавшего Алеши, 12-летний Ваня прошел по маршруту, по которому папа обычно забирал сына из садика и обнаружил в кустах возле дороги выключенный телефон Сергея.

Мужчину обнаружили на следующее утро. Он бесцельно бродил по одной из улиц Глухова. На вопрос: где Алеша, он ответил, что потерял сына, потому и не решился возвращаться домой. А потом. когда его привезли в городское управление полиции, он признался, что убил своего сына. Вывез его в лес, связал мальчику руки и ноги, потом надел на голову ребенка целлофановый пакет. Дождавшись, когда Алеша перестанет подавать признаки жизни, он уехал. Так же, по свидетельству подозреваемого, он рано утром возвращался на место преступления, чтобы убедиться, что его сын мертв.Свои действия Сергей объяснил полицейским так: «Это уже давно назревало. Я хотел еще год назад вывезти его и оставить в лесу. Но не оставил. А теперь я отомстил ему за младшего брата, которого он два раза чуть не покалечил».

Как выяснилось, у Сергея был еще один сын, которому на данный момент исполнился годик. Со слов подозреваемого, Алеша в разное время дважды ударил своего младшего брата. Сергей тогда не наказывал Алешу, не кричал на его, а начал вынашивать план мести, задумав наказать ребенка таким жутким образом. Убийство Алеши Сергей задумал за день до его дня рождения. Как рассказали «ФАКТАМ» сотрудники детского сада, куда ходил мальчик, Алешенька весь день в предвкушении праздника хвастался, что папа приготовил ему подарок.

Мальчик очень ждал дня рождения

— Он говорил: «Завтра у меня будет много гостей. Будет торт, а я задую свечи. И еще папа обещал мне сюрприз, — рассказали «ФАКТАМ» в садике. — В тот день, когда он увидел отца — так обрадовался, целовал его, обнимал. Сергей тоже поцеловал своего сына, усадил на велосипед сзади за собой и повез его, как мы думали, домой.

«Сергей ранее состоял в какой-то секте»

В этой семье уже погибал один ребенок. Об этом «ФАКТАМ» рассказала жительница Глухова Ольга, которая хорошо знала семью, в которой воспитывался Алеша.

— Нина — мама Алеши, она из интеллигентной семьи. У нее папа был военным чиновником. А сама она работает в отделении банка, — говорит Ольга. — От первого брака у нее трое детей. Все погодки. С первым мужем что-то не получилось — разошлись. Тянула всех детей сама. Но такие дети хорошие! Мальчики с раннего детства выполняли всю мужскую работу. А младшая Вика лет с семи или восьми маме на кухне помогала. И учились дети хорошо, и дружные были. Без разрешения мамы никуда со двора ни ногой.

Рядом озеро было Павловское. Дети никогда туда без мамы не ходили. И тут такая трагедия! Пошли они все вчетвером на озеро. Мальчишки отпросились покупаться в озере. Пока Нина покрывало расстилала — бежит средний сын Ваня, перепуганный, говорит, что Саша пропал. Саше — старшему было 10 лет. Он зашел в воду всего по пояс, но поскользнулся, упал и захлебнулся. Спасти не удалось.

После этой трагедии Нина попала в больницу. Именно там она и познакомилась с Сергеем. Ему было на тот момент 47 лет. Лечился время от времени там в психиатрическом. У него олигофрения. Но Нина говорила, что не замечает никаких отклонений.

Сергей так красиво ухаживал за Ниной. А потом они начали жить вместе. Ничего не могу сказать плохого про их отношения. Со стороны все видели, что они любят друг друга и многие им даже завидовали. Он всегда с детьми, всегда по хозяйству что-то делает. Ни разу никто не слышал, чтобы Сергей голос повысил на детей или Нину.

— Сергей был местным? Из Глухова?

— Нет, он приехал из Ровно. Там он работал на какой-то фирме. Что-то связанное с металлическими изделиями. У него там в Ровно мама жила. Когда Сергей сошелся с Ниной, он поехал в Ровно и перевез маму в Глухов, купив ей квартиру. Хотя, говорят, что в детстве мать Сергеем не занималась, сдав сына в специнтернат. А тут он так решил позаботиться про нее.

Еще, по слухам, он в какой-то секте состоял в Ровно. Но там ему не понравилось, и он оттуда ушел.

— Скажите, а за Сергеем вообще никогда никто не замечал странностей?

— Говорили, что у него какое-то психическое заболевание. Но он выглядел абсолютно здоровым. Было лишь один раз такое, что можно было начать волноваться. Нина тогда была беременной Алешей. Сергей не пришел домой ночевать. Ему звонили, но телефон был отключен. Наутро нашли его спящим в лесопосадке. Примерно, в том же месте, где он потом убил Алешу.