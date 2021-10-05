Право

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Сегодня 15:53188

Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®

Відсутність чесних судів в Україні не дозволяє захистити свої права громадянам, а підприємцям – свій бізнес.

Більшість іноземних інвесторів, оцінюючи ризик корупції в судах, не квапляться інвестувати в нашу економіку. Через неможливість відстояти свої права в судах європейські політики та експерти прямо закликають не інвестувати в економіку України з-за кордону.

Вітчизняна практика довела, що українські судді не можуть реформувати самі себе. Єдиним варіантом виходу з нинішньої ситуації є повне перезавантаження судової системи шляхом звільнення всіх суддів з подальшим переобранням всього суддівського корпусу.

«УДАР Віталія Кличка» виступає за створення в Україні суспільства рівних можливостей, в якому громадянам гарантований доступ до справедливого судочинства.

Партія «УДАР» наполягає на необхідності максимально швидкого запуску Етичної комісії Вищої ради правосуддя. Для цього парламент має ухвалити закон, яким буде передбачено у разі відсутності висунення пропозицій щодо кандидатів від Ради суддів до складу Етичної ради, надання переходу права пропонувати кандидатів до неї Раді прокурорів України, Раді адвокатів України, Національній академії правових наук України в особі Президії, які мають внести кандидатури у 15-денний строк з дня набуття чинності даним Законом.

Важливим є й ухвалення збалансованого закону про кваліфікаційні вимоги до суддів Конституційного Суду і забезпечення його очищення від корупції.

Політична партія «УДАР Віталія Кличка» звертається до всіх народних депутатів з вимогою проявити державницьку позицію, згадати про тих, хто їх обрав до парламенту, і завершити справу, яку до цього не вдавалося зробити нікому – забезпечити очищення судової влади.

Право
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Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
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