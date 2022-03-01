Компанії, які продовжують працювати у воєнний час. Повний список і нові графіки роботи на top20.ua В воєнний період важливо відновлювати економіку країни та Сумщині зокрема. Але звідки сумчанам знати, яка приватна клініка чи салон краси працює у воєнні часи? Для цього довідка top20.ua актуалізує дані про компанії, що продовжують надавати свої послуги.

У перші дні війни сумський бізнес завмер: місяць тому працювали лише аптеки, заправки, продуктові та деякі непродовольчі магазини. Згодом місцева влада звернулася до підприємців із закликом відновити свою роботу для запуску економіки міста та області.

З середини березня у Сумах поступово відкриваються магазини, базари, торговельні центри, ресторани, салони краси, приватні медичні заклади і тд.

Це не лише сприятиме розвитку економіки Сумщини, а й збереже людям робочі місця, що є суттєвим кроком до нашої спільної перемоги. До того ж сумчани, матимуть можливість користуватися сайтом щодня, і розуміти, які фірми та компанії працюють у військовий час.

Категорії, які на top20.ua вже мають оновлену інформацію по всіх містах України: державні клініки, медичні центри, стоматології, офтальмології, медичні лабораторії, ветеринарні клініки, аптеки, продуктові магазини, супермаркети, продовольчі ринки, доставки води, ресторани,юридичні послуги, СТО та інші.

Власники бізнесу, в яких фірми та компанії змінили формат роботи під час війни, можуть власноруч відредагувати свою сторінку, змінити графік роботи на сайті бізнес-довідки top20.ua, номера телефонів та іншу інформацію. Клієнти компаній теж можуть коригувати інформацію про ту чи іншу компанію.

Отож, якщо ви власник бізнесу або клієнт компанії:

- знайдіть свою компанію і поставте їй статус роботи самостійно.

- напишіть на пошту info@20.ua

- або заповніть цю форму https://forms.gle/ZDS94fZV5mzAzMUw7.

Детальну інформацію ви можете почерпнути у наступному відео: