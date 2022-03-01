Служба зайнятості Сумщини пропонує навчання та підвищення кваліфікації Війна внесла корективи у роботу служба зайнятості. Установа оперативно реагує на виклики непростого періоду.

Скажімо, сьогодні за направленням служби зайнятості можна безкоштовно і в стислі терміни здобути затребувану на ринку праці воєнного часу професію чи підвищити кваліфікацію. Безробітні навчаються виключно на замовлення роботодавців, а отже з гарантією працевлаштування.

Вчаться безробітні на базі професійно-технічних навчальних закладів області, у роботодавців та в Сумському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Всього в Україні діє 11 центрів професійно-технічної освіти, які діють в системі служби зайнятості, здійснюють професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації дорослого населення за 95 ліцензованими робітничими професіями. В кожному з них мешканець нашої області має право здобути професію. Яку саме? Слюсар, електрогазозварник, кухар, токар, тракторист, монтажник гіпсокартонних конструкцій, кондитер та багато інших популярних сьогодні на ринку праці професій.

Але якщо професійне навчання – послуга виключно для безробітних, то для громадян, які не перебувають на обліку в службі, є інші пропозиції. Нині існує унікальна можливість стати більш конкурентоспроможними на ринку праці громадянам 45+, пройшовши навчання за ваучером за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування на випадок безробіття.

Ваучер на навчання можуть отримати цілком безкоштовно, але тільки громадяни певних категорій: особи віком 45+ зі страховим стажем не менше 15 років, які мають професійно-технічну або вищу освіту, за окремих умов - внутрішньо переміщені особи, звільнені з військової служби, учасники АТО.

Водночас, як зареєстровані безробітні, так і громадяни, які не перебувають на обліку в службі зайнятості, можуть підтвердити результати неформального професійного навчання. Ця послуга цікава для осіб, які мають великий досвід роботи за професією, але не проходили відповідне навчання та не мають документа про професійну освіту; громадян, які бажають відновити втрачені документи або підвищити розряд.

Зараз роботодавці шукають монтажників гіпсокартонних конструкцій, водіїв різних категорій, слюсарів-сантехніків, охоронців, трактористів-машиністів сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

За прогнозами, найближчим часом ринок праці затребує будівельників різних спеціальностей. Служба зайнятості Сумщини готова підготувати необхідні кадри для галузі.