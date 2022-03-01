Особливості обслуговування клієнтів служби зайнятості Сумщини під час воєнного стану

Посадовець, зокрема, звертає увагу на три важливих аспекти для зареєстрованих у службі зайнятості безробітних, а також для тих, хто реєструється зараз:
- Громадяни можуть подати заяву про надання статусу безробітного, призначення допомоги чи припинення реєстрації за допомогою порталу або мобільного додатку “Дія” та електронних сервісів Державної служби зайнятості;
- В областях, де центри зайнятості не можуть забезпечити фінансування допомоги, переказ коштів буде здійснюватись АТ “Ощадбанк” на банківський рахунок заявника або шляхом переказу через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER”;
- Передбачається припинення реєстрації безробітного в центрі зайнятості в разі його відмови від виконання суспільно-корисних робіт. Тож не працевлаштовані українці, які отримують державну допомогу, зобов’язані брати участь у таких роботах на вимогу військового командування або органів місцевого самоврядування.
Вказані зміни допоможуть зосередити зусилля на вирішенні найгостріших питань, які стоять перед суспільством - здійснення соціального захисту і зміцнення оборони.