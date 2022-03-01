Особливості обслуговування клієнтів служби зайнятості Сумщини під час воєнного стану За словами очільника обласної служби зайнятості Володимира Підлісного, головним пріоритетом у діяльності служби в період воєнного стану є сприяння працевлаштуванню безробітних на вільні робочі місця, а також посилення гарантій на отримання допомоги по безробіттю.

Посадовець, зокрема, звертає увагу на три важливих аспекти для зареєстрованих у службі зайнятості безробітних, а також для тих, хто реєструється зараз:

Громадяни можуть подати заяву про надання статусу безробітного, призначення допомоги чи припинення реєстрації за допомогою порталу або мобільного додатку “Дія” та електронних сервісів Державної служби зайнятості; В областях, де центри зайнятості не можуть забезпечити фінансування допомоги, переказ коштів буде здійснюватись АТ “Ощадбанк” на банківський рахунок заявника або шляхом переказу через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER”; Передбачається припинення реєстрації безробітного в центрі зайнятості в разі його відмови від виконання суспільно-корисних робіт. Тож не працевлаштовані українці, які отримують державну допомогу, зобов’язані брати участь у таких роботах на вимогу військового командування або органів місцевого самоврядування.

Вказані зміни допоможуть зосередити зусилля на вирішенні найгостріших питань, які стоять перед суспільством - здійснення соціального захисту і зміцнення оборони.