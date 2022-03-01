Экономика

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:52341

Особливості обслуговування клієнтів служби зайнятості Сумщини під час воєнного стану

За словами очільника обласної служби зайнятості Володимира Підлісного, головним пріоритетом у діяльності служби в період воєнного стану є сприяння працевлаштуванню безробітних на вільні робочі місця, а також посилення гарантій на отримання допомоги по безробіттю.

Посадовець, зокрема, звертає увагу на три важливих аспекти для зареєстрованих у службі зайнятості безробітних, а також для тих, хто реєструється зараз:

  1. Громадяни можуть подати заяву про надання статусу безробітного, призначення допомоги чи припинення реєстрації за допомогою порталу або мобільного додатку “Дія” та електронних сервісів Державної служби зайнятості;
  2. В областях, де центри зайнятості не можуть забезпечити фінансування допомоги, переказ коштів буде здійснюватись АТ “Ощадбанк” на банківський рахунок заявника або шляхом переказу через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER”;
  3. Передбачається припинення реєстрації безробітного в центрі зайнятості в разі його відмови від виконання суспільно-корисних робіт. Тож не працевлаштовані українці, які отримують державну допомогу, зобов’язані брати участь у таких роботах на вимогу військового командування або органів місцевого самоврядування.

       Вказані зміни допоможуть зосередити зусилля на вирішенні найгостріших питань, які стоять перед суспільством - здійснення соціального захисту і  зміцнення оборони.

Экономика Служби зайнятості
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Особливості обслуговування клієнтів служби зайнятості Сумщини під час воєнного стану
Сегодня 13:52
Що робити при фосфорному бомбардуванні?
24.03.2022 22:27
Місяць незламності України: Сумщина
24.03.2022 18:31
Чи треба буде повертати суми грошових соціальних допомог та субсидій, отримані внаслідок автоматичного продовження на час воєнного стану?
24.03.2022 14:29
Що робити якщо відсутній зв’язок із сімейним лікарем
24.03.2022 09:21
Реєстрація, перереєстрація безробітних та нарахування виплати допомоги по безробіттю під час дії воєнного стану
24.03.2022 08:01
Тренер "Альянсу" Анатолій Безсмертний про Туреччину, Суми та війну
23.03.2022 15:20
Дмитрий Живицкий: «Какое отношение к русским? Никакое. Это изгои на тысячу лет»
22.03.2022 20:20
Як отримати ліки на Сумщині під час війни
20.03.2022 21:47
5 кроків, щоб розпізнати фейкову новину
19.03.2022 12:19
13 днів: волонтерство, боротьба з фейками, життя під обстрілами, евакуація. Драматична історія журналістки з Сум
17.03.2022 19:54
Як біженцям не потрапити в рабство до торговців людьми
17.03.2022 12:54
view counter

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
Сумчан запрошують на онлайн-забіг Run with Ukraine
Сегодня 17:25
Обережно: небезпечно для життя! (Фото)
Сегодня 17:16
Україна цієї ночі перейде на літній час
Сегодня 16:55
У Сумах знайшли незаконну зброю
Сегодня 16:19
Розпочато досудове розслідування артобстрілу населених пунктів Краснопільщини
Сегодня 14:35
Окупанти викрадають цивільні та службові авто українців
Сегодня 14:02
У Сумах власник викраденого авто знайшов свій транспортний засіб
Сегодня 13:34
“Кривбас” зіграє з “Альянсом” віртуальний матч: дохід від квитків піде на допомогу Сумам
Сегодня 13:06
Загибель жінки, знищення цивільної інфраструктури та угон автівок - прокуратура продовжує документувати злочини, що вчиняють окупанти в м. Тростянець
Сегодня 12:34
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.