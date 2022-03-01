Экономика

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:29287

Чи треба буде повертати суми грошових соціальних допомог та субсидій, отримані внаслідок автоматичного продовження на час воєнного стану?

Департамент соцзахисту інформує Відповідаємо на питання "Чи треба буде повертати суми грошових соціальних допомог та субсидій, отримані внаслідок автоматичного продовження на час воєнного стану?"

Відповідь: ні, держава не вимагатиме повертати суми грошових соціальних допомог та субсидій, отримані внаслідок автоматичного продовження на час воєнного стану, навіть якщо розмір доходу одержувача збільшився.
Постановою КМУ від 07 березня 2022 року № 214 Уряд продовжив строк виплати державних соціальних допомог та субсидій, які було призначено раніше, на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування.
Відповідні виплати здійснюються за повний місяць без звернення особи до органів соціального захисту населення.
При цьому проведення перерахунку та повернення відповідних виплат одержувачами після припинення терміну дії воєнного стану відповідним рішенням Уряду не передбачено.
Тобто, навіть якщо протягом дії воєнного стану у отримувачів змінився розмір доходу або інші обставини, які могли призвести до зменшення призначених раніше розмірів соціальних допомог та субсидій, то навіть за цих обставин такі отримувачі продовжать одержувати виплати у раніше призначених розмірах протягом воєнного стану, а після його завершення держава не вимагатиме повернути суми, отримані внаслідок автоматичного продовження строків таких допомог. 
Після завершення воєнного стану одержувачі, яким виплату державної соціальної допомоги було автоматично продовжено, мають протягом одного місяця оновити документи, необхідні для того, щоб в подальшому продовжувати отримувати допомоги.
‼️‼️‼️Всього в автоматичному режимі було продовжено виплату 651 отримувачу державних соціальних допомог, а саме:
 • державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 406;
 • допомога на дітей одиноким матерям – 194;
 ️• державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – 39;
• тимчасова державна соціальна допомога непрацюючим особам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію – 12.
‼️‼️‼️Виплату соціальних допомог, які були продовжені автоматично, буде проведено на початку квітня 2022 року після надходження фінансування.
 За більш детальною інформацією можна звернутись за телефонами: 050-407-81-99 та 050-407-80-02.
Экономика Соцзахист Субсидія
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Чи треба буде повертати суми грошових соціальних допомог та субсидій, отримані внаслідок автоматичного продовження на час воєнного стану?
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