Чи треба буде повертати суми грошових соціальних допомог та субсидій, отримані внаслідок автоматичного продовження на час воєнного стану? Департамент соцзахисту інформує Відповідаємо на питання "Чи треба буде повертати суми грошових соціальних допомог та субсидій, отримані внаслідок автоматичного продовження на час воєнного стану?"

Відповідь: ні, держава не вимагатиме повертати суми грошових соціальних допомог та субсидій, отримані внаслідок автоматичного продовження на час воєнного стану, навіть якщо розмір доходу одержувача збільшився.

Постановою КМУ від 07 березня 2022 року № 214 Уряд продовжив строк виплати державних соціальних допомог та субсидій, які було призначено раніше, на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування.

Відповідні виплати здійснюються за повний місяць без звернення особи до органів соціального захисту населення.