Що впливає на розмір допомоги безробітнім? Розмір допомоги з безробіття залежить від страхового стажу, підстав припинення трудових відносин та заробітної плати, яку отримував безробітний перед звільненням.

- Це питання хвилює багатьох. Погодьтеся, життя – річ інколи непередбачувана. З якихось причин ви раптом втратили роботу, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - У цьому разі виникає, як каже буква закону, страховий випадок. Плюс на місцевому, локальному ринку відсутні прийнятні пропозиції вашого працевлаштування. Вас зареєструють у службі зайнятості як безробітного. Отоді відповідно до норм чинного законодавства ви маєте право на виплату допомоги з безробіття.

Розмір допомоги з безробіття залежить від страхового стажу, підстав припинення трудових відносин та заробітної плати, яку отримував безробітний перед звільненням.

Умови, тривалість та розмір виплати допомоги з безробіття прописані у статтях 22 та 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III (зі змінами).

Відповідно до Закону застрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, страховий стаж котрих упродовж 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їхньої середньої заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу: до 2 років – 50% середньої зарплати; від 2 до 6 – 55%; від 6 до 10 – 60%; понад 10 – 70%.

Застраховані особи, котрі упродовж 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців мають право на допомогу з безробіття у мінімальному розмірі, який встановлюється Правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом. А це з 1 грудня 2021 року – 9924 грн., з 1 липня 2022 – 10400 грн., з 1 грудня 2022 – 10736 грн.