Допомога по частковому безробіттю для роботодавців Сумщини: порядок, умови, тривалість 24 червня 2022 року набула чинності Постанова Уряду № 702, якою затверджено Порядок надання допомоги по частковому безробіттю.

Хто може отримати допомогу?

Застраховані особи (працівники та ФОП) у разі втрати ними частини заробітної плати через зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.

За яких умов?

Зупинення виробництва продукції не менш як 20% чисельності працівників роботодавця; рівень скорочення робочого часу та доходу ФОП, становить 30 і більше відсотків на місяць; відсутність у роботодавця або ФОП, які є застраховані, заборгованості із виплати зарплати та сплати ЄВ або сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування протягом 6 місяців, що передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг); сплата роботодавцем за кожного працівника або фізособою-підприємцем, яка є застрахованою особою, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом останніх 6 місяців, що передують місяцю, в якому почалося зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг); роботодавець не є фондом соціального страхування.

Хто надає допомогу?

Допомога по частковому безробіттю надається центром зайнятості за зверненням роботодавця або ФОП

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини. Важливо: допомога не виплачується співробітникам, які працюють за сумісництвом.

Виплата не здійснюється працівникові в період простою та відпустки без збереження заробітної плати і в разі призупинення трудових відносин.

Тривалість виплати

Допомога надається роботодавцям для виплати допомоги по частковому безробіттю працівникам, а також ФОП, які є застрахованими особами, на строк зупинення виробництва продукції, але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва.

Перелік документів

Роботодавець або ФОП подає до центру зайнятості заяву про надання допомоги по частковому безробіттю: в електронній формі з цифровим підписом на адресу офіційної електронної пошти центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності; у паперовій формі - особисто до центру зайнятості.

Форма заяви затверджується Державним центром зайнятості.

До заяви додають:

роботодавець - відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу (згідно з Порядком, за формою згідно з додатком 1);

фізична особа-підприємець, яка є застрахованою особою та звертається по отримання допомоги, - відомості про себе за формою згідно з додатком 2.

У разі подання відомостей про себе та найманих працівників фізична особа-підприємець, яка є застрахованою особою, подає відомості за формами згідно з додатками 1 і 2.

Повний текст Постанови - за посиланням https://is.gd/dqgsQ6

Телефони гарячої лінії Сумського обласного центру зайнятості:

093 276 39 66; 096 109 08 37;

067 698 29 58; 095 337 41 10,

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