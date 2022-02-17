Як регулюються трудові відносини в умовах воєнного часу 6 травня 2022 року Президент підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану».

З початком війни чимало людей втратили роботу або не мають документів, які підтверджують трудову діяльність. Які зміни, відповідно до нового Закону, чекають на сферу зайнятості? Роз’яснення дає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Щодо набуття статусу безробітного

Статус безробітного надається громадянам з першого дня реєстрації за їх особистою заявою без вимог до наявності підходящої роботи.

Щодо внутрішньо переміщених осіб

На час дії воєнного стану внутрішньо переміщеним особам надається статус безробітного без застосування звичайних вимог. Крім цього, зможуть зареєструватися внутрішньо переміщені особи, які не розірвали трудові відносини. Припинити договір вони можуть в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості заяву на ім'я роботодавця. Центр має повідомити про це роботодавця, Пенсійний фонд та територіальний орган податкової служби (будь-яким засобом комунікації). Датою звільнення вважатиметься наступний день після подання такої заяви.

Щодо допомоги по безробіттю

Нарахування виплат допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування клієнтом центру зайнятості, якщо він не рідше ніж раз на 30 календарних днів підтверджуватиме намір перебувати в статусі (будь-якими засобами комунікації, зокрема електронними).

Максимальний розмір такої допомоги не може перевищувати розміру 1,5 мінімальної зарплати, встановленого законом на 1 січня календарного року, тобто - 9750 гривень. Виплата допомоги припиняється в разі, якщо безробітний понад 30 днів перебуває за кордоном.

Розмір допомоги для внутрішньо переміщених осіб встановлюється на підставі відомостей, наявних в держреєстрах, а також податкової звітності за останній звітний період - IV квартал 2021 або річної звітності за 2021 рік.

Щодо дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Відтепер роботодавець може подати заяву на отримання чи продовження дії дозволу на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства будь-яким засобом комунікації. Видача та продовження дозволів для громадян рф, Білорусі (за необхідності - інших держав) здійснюється за погодженням з регіональними органами СБУ.

Окремо в Законі прописано особливості отримання допомоги по частковому безробіттю на період воєнного часу та започаткування власної справи за сприяння служби зайнятості.

Ознайомитися з повним текстом Закону можна тут:https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1279685