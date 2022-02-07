Особливості проведення ЗНО на Сумщині у 2022 році Про підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання в області та особливості проведення тестувань доповіла на апаратній нараді Дмитру ЖИВИЦЬКОМУ директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Вікторія ГРОБОВА.

Як підкреслив голова облдержадміністрації, зовнішнє незалежне оцінювання – важливий підсумок і оцінка рівня освіти, яку отримують діти в області.

«Протягом минулих років Сумщина займала лідируючі позиції за результатами проведення тестувань. Сподіваюся, що в цьому році рівень освіти не погіршився і школярі покажуть належний результат, не дивлячись на те, що область перебувала в «червоній» зоні, а діти часто знаходилися на дистанційному навчанні», – прокоментував Дмитро Живицький.

Як поінформувала Вікторія Гробова, зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч відбуватиметься з тринадцяти навчальних предметів. Випускники закладів освіти 2022 року обов’язково складають державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з чотирьох навчальних предметів: української мови, математики, історії України або іноземної мови (англійської, іспанської, німецької або французької) – за вибором здобувача освіти, четвертий – один із навчальних предметів (історії України, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мови) – за вибором здобувача освіти.

При цьому, кожен зареєстрований учасник має право пройти тести щонайбільше з п’яти навчальних предметів за рахунок коштів державного бюджету. Скласти додаткові предмети (крім української мови, української мови і літератури, математики (завдання рівня стандарту), математики) можна за кошти фізичних і юридичних осіб. Для того, щоб додатково скласти одну з іноземних мов, потрібно сплатити 789 грн, вартість складання інших навчальних предметів (історія України, географія, фізика, хімія чи біологія) становитиме 354 грн. Замовити відповідну платну послугу можна з 4 до 14 березня 2022 року за допомогою опції на інформаційній сторінці учасника, розповіла директор Департаменту.

Так, за її словами, у Сумській області очікується близько 10 000 учасників зовнішнього незалежного оцінювання, із них: учнів закладів загальної середньої освіти – близько 5000, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 1 575, студентів закладів фахової передвищої освіти – 1 891, випускників минулих років – близько 1500.

Основна сесія ЗНО проходитиме з 23 травня до 17 червня. Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2022 року триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року. За реєстрацію учнів на ЗНО відповідальність несуть керівники закладів освіти.

Випускники минулих років реєструються самостійно або з допомогою пунктів реєстрації, які організовано на базі закладів вищої освіти (Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Сумський державний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Шосткинський інститут Сумського державного університету).

Адреси пунктів тестування буде вказано у запрошеннях-перепустках, які до 29 квітня 2022 року будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників, створених на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Всі, хто з поважних причин не зміг зареєструватися в основний період реєстрації, зможуть зареєструватися для участі в додатковій сесії у додатковий період, який триватиме з 5 до 17 травня 2022 року. Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 23 червня до 15 липня 2022 року. Результати зовнішнього незалежного оцінювання оприлюднюються на інформаційних сторінках учасників після завершення їх обробки:

Зовнішнє незалежне оцінювання для учасників Сумської області буде проведено у шести округах (міста Глухів, Конотоп, Охтирка, Ромни, Суми, Шостка).

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, станом на 11 лютого 2022 року в Сумській області зареєструвалося 407 учасників.

За словами Вікторії Гробової, у процедурі проведення ЗНО нововведень не відбулося, але будуть зміни у характеристиках сертифікаційних робіт з математики.

З метою ознайомлення учасників із процедурою проходження тестування, Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти буде проведено пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Директор департаменту наголосила, що в області зроблені всі підготовці роботи до проведення пробного ЗНО.

У Сумській області на пробне тестування у 2022 році зареєструвалося 4 434 учасники. Пробне тестування з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня, з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 26 березня.