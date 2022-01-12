Думки вголос: Як поступово вбивають медицину 12 січна 2022 Кабінет міністрів України прийняв постанову, де остаточно закріпив необґрунтоване популістичну обіцянку Зеленського.

Мова йде про збільшення заробітних плат у медичних закладах лікарям та медичному персоналу. І не дивлячись на те, що сама теза позитивна – ці дії будуть руйнувати медичну галузь. Чому так відбувається і звідки гроші

Пропозиція Зеленського звучить наступним чином:

На рівні не менше 20 000 гривень лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;

На рівні не менше 13 500 гривень для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства;

Чудова пропозиція, і люди мали б отримувати більшу заробітню плату, але мова йде про те що в Державному бюджеті не закладено збільшення заробітних плат. Пакети НСЗУ суттєво не збільшились у вартості – як наслідок медичні заклади будуть отримувати, в поточному році, кошти на рівні з минулим. В свою чергу органи місцевого самоврядування відмовляються також фінансувати те, що не профінансувала держава і прийняли місцеві бюджети без таких призначень.

У результаті ці проблеми повністю лягають на плечі головних лікарів (на сьогодні виконавчих директорів КНП). Де ж вони будуть брати кошти, щоб виконати обіцянку президента?

Варіантів декілька:

Скоротити персонал

Зменшити години роботи

Частково відмовитись від закупівель медикаментів;

Частково відмовитися від капітальних видатків

Від усіх цих рішень страждати в результаті буде тільки пацієнт. Операції будуть вартувати дорожче, обстеження здорожчає, обслуговування погіршиться.

Але це не останні новини щодо медицини у січні місяці. Вишенькою на торті є ініціатива народних депутатів від фракції «Слуга Народу» Герман Денис та Копанчук Олена, які хочуть прибрати Норму Закону про 5% ВВП на ПМГ (програму медгарантій), яка сприяє збільшенню бюджету на медицину.

Власне коли розпочиналася медична реформа, в ній було прораховано, що для якісного забезпечення медичними послугами населення з державного бюджету має бути виділено не менше 5% ВВП. З 2019 року такої суми не виділялося з бюджету. Ба більше, щороку цю суму намагаються зменшити.

Як наслідок:

Медицина вертається до корумпованих схем і пацієнти все частіше передають лікарям гроші у конвертах.

Фінансування медицини буде відбуватись за залишковим принципом — в останню чергу. Норма про 5% ВВП на ПМГ буде виконуватись лише, якщо будуть “зайві кошти”. Тобто — ніколи.

2,9% ВВП на ПМГ у цьому році можуть стати значно меншими у наступних роках. Хоч у 2022 році ми маємо бюджет з діркою у понад сто мільярдів, але це вже значно більше за попередній рік. Зі скасуванням Норми ні про яке зростання не буде йти і мови.

Критично недофінансована медицина, яка буде мати ще більше недофінансування — відсутність ліків для пацієнтів, відсутність безоплатних послуг для населення, низькі зарплати для лікарів. За всім цим будуть людські історії, трагедії, проблеми, які навіть важко зараз уявити.

Андрій Букін