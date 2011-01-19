Главный инфекционист Сумщины о крещенских купаниях Главный инфекционист Сумской области Ирина Троцкая на своей странице в Фейсбуке высказалась о крещенских купаниях.

19 января православный мир празднует Крещение. В этот день вода в реках считается целебной. И многие решаются на крещенские купания в проруби. Мне самой праздник этот нравится. Однако с содроганием обычно ожидаю последствий зимних ныряний в ледяную воду своих земляков, — многолетний опыт работы в инфекционном стационаре показывает, что число пациентов с тяжёлым течением ОРВИ, осложнённых пневмониями, всегда в это время возрастает. И пациенты эти обычно из числа «ныряльщиков».

Итак — крещенские купания: польза или вред? За или против?

Многие убеждены в пользе «крещенских» купаний. Действительно, зачем вам современная медицина, генная инженерия и нанолекарства, когда можно просто прыгнуть в ледяную воду и три раза перекреститься? Однако у меня аргументов в «пользу», с врачебной точки зрения, с точки зрения современной доказательной медицины нашлось немного. Честно говоря, всего один. Организм действительно получает какой-то закаливающий эффект, «прививку» от стресса. И не так болезненно реагирует на перепады температур в будущем. А о том, как это полезно, мы знаем с самого детства. С этим никто не спорит. Зато, подсчитав, сколько вреда органам и системам наносит такое закаливание, думаю всё же, что нам такого добра и даром не надо. И вот почему.

Начну, пожалуй, с дел сердечных. Всем давно известно, что даже летом купаться нужно осторожно. Купание опасно внезапной остановкой сердца именно из-за перепада температур.

Если в воду окунуться мгновенно, может случиться беда в виде стенокардического приступа, инфаркта, инсульта, а у кого-то и остановка сердца может быть. В таких случаях снова завести сердце бывает очень тяжело. Это вам любой врач «скорой» подтвердит. А ведь если при летнем купании речь идет о разнице в температуре всего-то в каких-нибудь пару-тройку градусов, причём плюсовых, то что уж тут говорить о купании в ледяной воде, да ещё в мороз?

Сердечно-сосудистая катастрофа – это не единственная опасность, которая подстерегает ныряльщиков в ледяную воду.

Моя тема — ОРВИ. Действительно, у зимних ныряльщиков возникают большие проблемы с респираторными заболеваниями. Перепады температуры и общее переохлаждение организма способствуют активизации бактериальной флоры и открывают ворота коварным вирусам. Уж они то не дремлют. Особенно приснопамятный, не к ночи будь упомянутый, коронавирус. Кстати, в этом контексте несколько слов хочу сказать о «моржах». Как показывают последние исследования, «моржи» в течение года ОРВИ болеют приблизительно 2-3 раза. Это немного. Однако обнаружилось, что простудные болезни у «моржей», в отличие от простых смертных, длятся значительно дольше. Более того, у многих из них наблюдаются длительные остаточные явления после перенесенной вирусной инфекции, такие как слабость, быстрая утомляемость. А я из собственной практики могу сказать, что, к примеру, герпес и гнойничковые поражения кожи у «моржей» чаще и злее.

Идём дальше. Все мы знаем, какие нежные создания наши мужчины и как их надо беречь, ведь расстроить мужской организм способно многое. Что уж тут говорить о резких температурных колебаниях? Простата – орган очень нежный, хрупкий. Может сломаться от любого чиха. И очень боится переохлаждения. Хронический же простатит в проруби получить запросто.

Такие же неприятности с детородными органами и у женщин: воспалительные заболевания яичников или придатков, непроходимость труб. А в перспективе — длительное лечение с непрогнозируемым исходом. Правда, женщинам в этом смысле повезло немного больше, чем мужчинам. Их организмы крепче, и вылечиваются они успешнее.

Кстати, мне могут возразить, что во время погружения в ледяную воду якобы вырабатывается большое количество адреналина, который защищает ослабленный организм ну и т. д. и т. п. Однако с точки зрения доказательной медицины рассуждения эти беспочвенны.

Отсюда возникает вполне резонный вопрос: ну и стоит ли это таких мучений? Почему для ритуального омовения так необходимо окунаться в ледяную воду? Ведь его вполне можно сделать безопасным для здоровья. Освятить воду и, например, просто обтереть лицо или руки. И тогда вполне можно обойтись без экстрима – без инфаркта и остановки сердца, без пневмонии и герпеса, хронического простатита, бесплодия и импотенции.

Но если всё же вы категорически готовы погрузиться в ледяную купель, то несколько практических советов:

- Окунаться следует только в специально оборудованных прорубях у берега.

- От алкоголя надо отказаться, так как он увеличивает нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению.

- За 2 часа до купания следует плотно поесть. Это повысит морозоустойчивость организма.

- Перед погружением в прорубь нужно разогреть мышцы (сделайте приседания, наклоны, помашите руками), тогда купание пройдет с меньшим стрессом для организма.

- К проруби лучше подходить в удобной, нескользкой обуви. Следует идти медленно и внимательно, убедившись, что лестница для спуска в воду устойчива. Для подстраховки необходимо опуститься в воду с помощью поручней, которыми оснащены места спуска в воду.

- Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. При входе в воду первый раз необходимо достигнуть сразу нужной глубины, но не плавать.

- При выходе из проруби необходимо держаться непосредственно за поручни, сорвавшись, можно уйти под лед. Необходима страховка и взаимопомощь.

- После купания (окунания) следует растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета и предупреждения переохлаждения необходимо выпить горячий чай — лучше всего из ягод, фруктов из предварительно подготовленного термоса.

Однако зимнее плавание противопоказано людям при всех острых и хронических заболеваниях:

- Сердечно-сосудистой системы

- Воспалительных заболеваниях носоглотки, придаточных полостей носа, тонзиллиты, отиты.

- Заболеваниях центральной и периферической нервной системы

- Органов дыхания

- Мочеполовой системы

- Желудочно-кишечного тракта

Кроме того, купание противопоказано лицам пожилого возраста и детям.

Кстати, как бы то ни было, а украинские полярники на Крещение купаются в водах Антарктиды. Хотя им хорошо, там ведь сейчас лето.

Друзья! С наступающим праздником вас! И пусть январские холода наполняют освежающей бодростью, а душевная теплота близких заставляет забыть даже о лютой зимней стуже! Берегите себя и не болейте!

P. S. И всё-таки, недавно болевшие Ковидом, не вздумайте в прорубь лезть!