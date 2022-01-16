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Прогноз погоды в Сумах на месяц

Аномальный мороз, сильный снег, дождь и резкое потепление — кажется, что погода на 30 дней для Сум собрала в себе абсолютно все. В ближайший месяц она будет достаточно нестабильной и капризной. Но зато — предсказуемой. Что именно ждет жителей Сум в ближайшие 30 дней? Сейчас узнаете…

Глобальные заморозки и сильное потепление

Первое, что бросается в глаза при изучении прогнозов синоптиков для Северного региона страны, — это температура воздуха. На начало февраля погода на Сумщине сулит до -18°С ночью. Такую температуру стоит ожидать в ночь с 4 на 5 число. Днем при этом показатели термометров будут варьироваться от 0°С до -6°С. Поэтому не спешите прятать теплые зимние вещи. Они вам еще пригодятся. Правда, не надолго. Уже 7 февраля нагрянет существенное потепление:

  • • Средняя дневная температура с 7.02 по 23.02 — 1-2°С;

  • • Средняя ночная температура с 7.02 по 23.02 — -3°С.

Самыми теплыми окажутся среда (9.02) и четверг (10.02). В эти дни даже ночью температура не примет отрицательных значений. Минимальный показатель зафиксируется на отметке в 0°С. В дневное время же будет тепло — до 2°С.

Прогноз синоптиков для осадков на Сумщине

Интересно дела обстоят и с осадками. На начало февраля прогноз погоды Сумы на месяц обещает снег. Осадки будут плавными и небольшими. Например, 3 февраля выпадет всего 1 мм снега. А на следующий день — около 0,5 мм. Также он возможен под конец месяца. В 20-х числах февраля высока вероятность снегопадов. Возможно — последних за эту зиму.

А вот для середины февраля погода в Сумах на месяц сулит нам дожди. Небольшие осадки в виде дождевых капель передаются на 13 и 14 число. Днем позже их дополнит мокрый снег. Из-за небольшого мороза ночью, к утру на улицах Сум может образоваться легкая гололедица.

Общая погода в Сумах

Конец января выдался для Сумщины, преимущественно, пасмурным. Чего не скажешь о феврале. Начнется месяц с облачной погоды. Но для большинства дней характерна возможность прояснений. Намечается в феврале и несколько полностью ясных деньков. Один из них — суббота 12 числа. Так что на этот день можно смело планировать прогулки. Тем более, температура позволяет: в эту субботу днем потеплеет до 3 градусов.

Геомагнитный прогноз

Помимо основных погодных параметров, точный прогноз погоды в Сумах рассматривает и геомагнитную активность. И актуальные данные говорят о том, что в ближайшие пару недель, а точнее — 04.02 — возможно повышение геомагнитного индекса до 5 баллов. Это может отрицательно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Чтобы уменьшить негативное влияние магнитной бури, достаточно больше отдыхать и минимизировать физические нагрузки.

Конечно, атмосферные фронты и давление могут еще кардинально измениться за ближайшие 30 дней. Не пропустить важные изменения поможет погода онлайн , регулярно обновляемая в соответствии с новыми данными Гидрометцентра. Чтобы всегда оставаться в курсе ситуации за окном, проверять прогнозы рекомендуется регулярно. 

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Общество
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Прогноз погоды в Сумах на месяц
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