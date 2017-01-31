Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості Громадський (партиципаторний) бюджет впроваджуватиметься відтепер на всій території Сумської міської територіальної громади (СМТГ).

Про новації та особливості бюджету участі на брифінгу у міській раді говорили голова Координаційної ради з питань громадського (партиципаторного) бюджету СМТГ Олег РЄЗНІК та її секретар Андрій МОША.

Олег Рєзнік зауважив, – цього року бюджет участі після вимушеної паузи отримав «друге дихання». Він повідомив, що 23 липня міська рада ухвалила рішення «Про громадський (партиципаторний) бюджет Сумської міської територіальної громади», у якому визначила нові обсяги фінансування на реалізацію ініціатив мешканців громади та оновлене Положення громадського бюджету.

«Хочу подякувати усім, хто долучився до роботи з удосконалення Положення про партиципаторний бюджет та міському голові й депутатському корпусу, які підтримали ініціативу сумчан, - зазначив Олег Рєзнік. - Вже з вересня ми плануємо розпочати прийом проєктів, з тим, аби вже наступного року реалізувати найкращі з них, які визначать голосуванням самі мешканці. Навіть сьогодні, під час установчих зборів Молодіжної ради, кандидати до її складу говорили про очікування від впровадження партиципаторного бюджету, зокрема, у старостинських округах».

Відповідно до рішення, на втілення у життя проєктів сумчан у 2022 році передбачать 10 млн грн, і до 2025 року обсяг коштів зростатиме щорічно на 1 млн грн.

Олег Рєзнік нагадав, що громадський бюджет у Сумах має п’ятирічну історію, яка переконливо доводить, що це – дієвий інструмент залучення мешканців до участі в управлінні громадою шляхом розподілу частини його бюджету на їх проєкти. Але як і будь-який процес, потребує удосконалення та змін, аналізу його сильних та слабких сторін з врахуванням особливостей громади, аби оперативно відповідати на нові виклики та розв'язувати проблемні питання.

Наша громада зміцнішала, з’явилися нові старостинські округи. Виникло розуміння необхідності долучати до бюджету участі більш активні такі категорії мешканців, як люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, іноземці та інші. Така робота тривала більше півтора року. До неї долучилися як небайдужі мешканці міста, представники депутатського корпусу, досвідчені автори, так і експерти, які місцеві, так і національного та міжнародного рівнів. Торік Суми стали учасником проєкту «Партиципативне бюджетування для підвищення рівня інклюзивності на місцевому рівні в м. Суми», який здійснювався за експертної підтримки Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи.

У підсумку спільними зусиллями були напрацьовані рекомендації щодо удосконалення процедури партиципаторного бюджетування задля її більшої інклюзивності та доступності для усіх категорій мешканців Сумської громади. А також розроблена Методологія моніторингу та оцінки процесу впровадження та реалізації громадського бюджету.

Олег Рєзнік зауважив, що оновлена Координаційна рада з питань громадського (партиципаторного) бюджету СМТГ детально опрацювала такі рекомендації та пропозиції, після чого на їх основі запропонувала на розгляд міської ради узгоджений проєкт рішення.

Тож нова редакція Положення містить ряд змін та новацій. Про них розповів секретар Координаційної ради Андрій Моша.

За словами посадовця, серед таких: змінено типи проєктів, яких тепер лише два, – міські та старостинські. Перші – ті, які планується реалізувати на території міста Суми, наступні – ініціативи, які планується реалізувати на території старостинських округів.

Також, до основних новацій відноситься зміна кількості підписів на підтримку проєкту при його подачі: для міських – 50 підписів, для старостинських – 20 підписів.

При цьому, якщо планується реалізовувати об’єкт на території двору, то 2/3 підписів мають бути від мешканців сусідніх будинків. Це, за словами Андрія Моші, необхідно для того, аби у сусідніх жителів не виникало претензій, як це інколи траплялося в минулі роки.

Збирати підписи можна як у паперовому, так і в електронному форматах. Автор проєкту обирає спосіб збору підписів самостійно. Електронний формат передбачає заповнення відповідної форми на сторінці проєкту на вебпорталі із застосуванням технології ідентифікації БанкІД чи електронно-цифрового підпису до завершення терміну подачі проєктів.

Змінився і граничний обсяг фінансування на один проєкт. Так, для міських проєктів бюджет становить 750 тис. грн, для старостинських – 250 тис. грн.

Як пояснив секретар Координаційної ради, по-новому розподілятиметься й обсяг фінансування на реалізацію ініціатив: «85% коштів передбачені на міські проєкти, 5% – на проєкти старостинських територій, 10% відсотків залишається в резерві. Він розподіляється окремим рішенням Координаційної ради у разі, якщо вартість проєктів-переможців відповідно до розробленої/скоригованої проєктної документації перевищує бюджет проєкту, визначений на момент початку голосування, за умови, якщо таке перевищення не більше 10%. У разі відсутності потреби у використанні такого резерву або його частини, Координаційна рада може спрямувати кошти на утримання або ремонт об’єктів, виконаних під час реалізації проєктів-переможців попередніх циклів громадського бюджету».

З нового, – не можна тепер подавати проєкти, які планується реалізувати в комунальних закладах (установах) чи на їх територіях.

Бути автором проєкту, як і раніше, можна з 14 років, а голосувати за подані ініціативи – з 16 років. Кількість поданих проєктів - необмежена, і зробити це можуть як зареєстровані у громаді мешканці, так і ті, хто працює, навчається, служить, або володіє правом власності на об’єкти нерухомості, чи зареєстрований як платник податків до бюджету Сумської міської територіальної громади або ж народився тут. Це можуть бути також іноземці або особи без громадянства.

До Положення додано окремий розділ, який стосується загальних принципів, кодексу етики та доброчесності громадського бюджету. Він більш чітко визначає принципи та правила поведінки, яких мають дотримуватися усі учасники процесу, а також засоби впливу на недоброчесних учасників. Зокрема, визначено механізм подачі скарг до Координаційної ради та механізму їх розгляду, а серед заходів впливу – попередження, виключення проєкту та дискваліфікація автора на участь у громадському бюджеті на один рік. Можлива подача апеляції на таке рішення Координаційної ради.

Серед принципів: добровільність та доброчесність, інклюзивність процесу, прозорість та відкритість процедур, загальнодоступність та неприбутковість, обов’язковість виконання результатів, гендерна та соціальна спрямованість.

Удосконалено і процедуру оцінки посадовцями поданих ініціатив. Тепер фахівець, який робить експертизу чи оцінку проєкту, зобов’язаний виїхати на місце, визначитися з наявністю мереж на території, оцінити доступність такого для людей з інвалідністю, а також надати пропозиції щодо можливого балансоутримувача реалізованого проєкту.

Голосування може відбуватися як у стаціонарних пунктах, так і у мобільних (виїзних) – для віддалених мікрорайонів чи населених пунктів громади. Голосувати можна буде за один проєкт міський та за один – старостинський.

«Координаційна рада розглядає розроблену проєктно-кошторисну документацію проєкту-переможця та з нею має бути ознайомлений автор. Після цього визначається спосіб та необхідність розподілу резерву обсягу громадського бюджету, передбаченого Положенням, — зауважив Андрій Моша. – Більша увага буде приділена етапу моніторингу та оцінки процесу впровадження громадського бюджету в цілому».

Наразі вже стартувала підготовка до оголошення про початок нового циклу громадського бюджету, тепер вже – Сумської міської територіальної громади.