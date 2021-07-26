Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:55201

На Сумщині встановлена заборона на лов раків

З метою збереження та охорони популяції раків в Україні діє літньо-осіння заборона на вилов цих річкових мешканців. На Сумщині встановлено термін заборони на лов (добування) річкових раків у період другої линьки з 01 серпня по 30 вересня 2021 року.

Основна мета заборони – захистити членистоногих у період другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі. Линька раків відбувається один-два рази на рік у дорослих особин, а в молодих – щоразу при рості та розвитку. Вона триває від кількох годин до однієї доби. Причиною линьки раків є їх ріст та розвиток. Панцир у них надзвичайно міцний, він заважає повноцінно рости, тому процес його скидання є необхідним для розвитку особин. Під час линьки членистоногі скидають не лише панцир, а й хітинову оболонку очей та зябер. Линяють раки не у норах, а на відкритому просторі, тому в цей період вони менш всього захищені.

Період формування та зміцнення нового панцира може продовжуватися до півтора місяця. Саме в цей час і діє заборона на вилов цих річкових мешканців.

Лов членистоногих під час заборони є порушенням природоохоронного законодавства відповідно до ст. 85 КУпАП. За кожен незаконно добутий екземпляр рака порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 25,5 грн та штраф – до 680 грн. Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 екз. раків на водоймах загального користування та 50 екз. – на водоймах, де впроваджене платне рибальство. Забороняється вилов цих річкових мешканців у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

В Правилах любительського і спортивного рибальства прописано мінімальний розмір рака, який дозволено до лову рибалкам – 10 см.

Малорухливість та природна незахищеність раків під час линьки дуже приваблює любителів легкої здобичі. Тому звертаємося до громадян з проханням бути відповідальними та не нехтувати даною забороною, адже від того, як пройде цей процес, залежить популяція раків у водоймах області

Шановні жителі Сумщини! Для забезпечення оперативного реагування на факти браконьєрства просимо всіх, хто бачить незаконний вилов риби на водоймах області чи збут біоресурсів та незаконних знарядь лову терміново повідомляти на «гарячу» лінію Сумського рибоохоронного патруля: (096) 83-82-570 

Общество Раки
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На Сумщині встановлена заборона на лов раків
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