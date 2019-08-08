У Сумах стартував новий цикл громадського (партиципаторного) бюджету У Сумській міській територіальній громаді (СМТГ) стартував прийом проєктів у рамках громадського (партиципаторного) бюджету на 2022 рік.

Про його особливості розповів на брифінгу секретар Координаційної ради з питань громадського (партиципаторного) бюджету Сумської міської територіальної громади Андрій МОША.

Прийом проєктів триватиме до 15 жовтня включно. Цього року подавати можна міські (реалізовуватимуться на території Сум) чи старостинські (реалізовуватимуться на території старостинських округів) ініціативи. Кошторис проєкту, що належить до першої категорії, не повинен перевищувати 750 тис. грн, до другої – 250 тис. грн.

Автор загальноміської ініціативи має зібрати на її підтримку 50 підписів (крім автора(ки), старостинського проєкту – 20 підписів (крім автора(ки). Новацією є те, що у випадку, коли йдеться об’єкт на території двору, 2/3 підписів мають бути від мешканців сусідніх будинків.

Подавати та підтримувати проєкти можуть як зареєстровані у громаді мешканці, старше 14 років, так і ті, хто працює, навчається, служить, або володіє правом власності на об’єкти нерухомості, чи зареєстрований як платник податків до бюджету СМТГ або ж народився тут. Це можуть бути також іноземці або особи без громадянства.

Бюджет проєкту, розрахований автором(кою) (співавторами), має включає усі витрати, пов’язані з розробкою проєктної документації; закупівлею сировини, матеріалів, комплектуючих; оплатою стороннім підрядникам послуг логістики (доставка, зберігання).

При формуванні проєктних пропозицій, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, автор(ка) має керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Мінрегіонбуду, а також орієнтовною вартістю типових робіт та послуг, що розміщуються на Інформаційному порталі Сумської міської ради та вебпорталі «Громадський проєкт». Також можна скористатися так званим «цінником робіт», який згодом буде розміщений на вищезгаданих ресурсах.

Важливим є те, що втілення проєкту повинно належати до компетенції виконавчих органів Сумської міської ради, а результати його реалізації – бути загальнодоступними для усіх мешканців СМТГ.

«Закликаю мешканців нашої громади подавати свої проєкти. Це потрібно робити, це нескладно та цікаво. Коли ваша ініціатива буде втілена у життя, буде приємно не лише вам, як автору, а й корисно та приємно вашим друзям, сусідам, усім жителям нашої громади. Тобто ви подаєте ініціативу, люди її підтримують, влада реалізовує, і від цього отримує користь уся громада», – зазначив Андрій Моша.

Проєкт подається особисто автором(кою) проєкту:

1) в електронному вигляді через вебпортал «Громадський проект» (pb.smr.gov.ua), для чого необхідно пройти реєстрацію в електронній системі:

- через електронну пошту, внесення серії (за наявності) і номеру паспорта громадянина України (громадянина іншої країни, посвідки про проживання) та завантаження сканкопії (фото) паспорта з інформацією про ПІБ, дату народження та місце проживання (довідки про місце роботи, навчання, служби чи інших документів, що підтверджують його проживання на території СМТГ, володіння правом власності на об’єкти нерухомості в межах СМТГ, чи реєстрації СМТГ як місця народження чи як платника податків до бюджету СМТГ);

систему Bank ID;

- електронний цифровий підпис;

2) у паперовому вигляді:

- до департаменту комунікацій та інформаційної політики (майдан Незалежності, 2, каб. 60);

- до департаменту соціального захисту населення (вул. Харківська, 35, І поверх);

- до управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» (вул. Горького, 21, І поверх);

- до Центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка (вул. Кооперативна, 6);

- до всіх бібліотек Сумської міської центральної бібліотечної системи;

- для жителів Піщанського старостинського округу – с. Піщане, вул. Шкільна, 47А, приміщення Піщанського будинку культури;

- для жителів Великочернеччинського старостинського округу – с. Велика Чернеччина, пров. Сагайдачного, 4;

- для жителів Битицького старостинського округу – с. Битиця, вул. Сумська, 96;

- для жителів Стецьківського старостинського округу – с. Стецьківка, вул. Сумська, 20.

Графік прийому проєктів співпадає з графіком роботи органів влади (щодня крім вихідних з 8:00 до 17:15, п’ятниця – з 8:00 до 16:00, обідня перерва – з 12:00 до 13:00), бібліотек – з їхніми графіками.

При подачі проєкту у паперовому форматі автор(ка) має пред’явити оригінал паспорта громадянина України, громадянина іноземної держави, посвідки про проживання (довідки про місце роботи, навчання, служби чи інших документів, що підтверджують його проживання на території СМТГ, володіння правом власності на об’єкти нерухомості у межах СМТГ, чи реєстрації СМТГ як місця народження чи як платника податків до бюджету СМТГ). Також у цьому випадку разом з проєктом необхідно подавати зібрані підписи.

Додамо, що при обранні електронного варіанту подачі ініціативи, підписи на її підтримку можна збирати в паперовому (завантаживши відсканований файл) чи в електронному форматах, через спеціальну форму. У останньому випадку термін збору таких підписів завершується 15 жовтня.

Автори проєктів можуть звертатися за консультацією стосовно визначення вартості (кошторису) проєкту та з інших питань щодо заповнення форми проєкту до відповідних виконавчих органів міської ради. Список контактних телефонів виконавчих органів міської ради розміщуєтьсяу відповідному розділі на Інформаційному порталі Сумської міської ради та на вебпорталі «Громадський проєкт».

Контактна особа – начальник управління комунікацій та інформаційного забезпечення Департаменту комунікацій та інформаційної політики Андрій МОША (тел.: 70-06-20, 70-06-24), електронна пошта: gromad_budget@smr.gov.ua.