Штам "Дельта" для жителів Сумщини: чого очікувати

В ефірі "Українське радіо. Суми" епідеміолог, заступниця генерального директора "Сумського обласного центру контролю і профілактики хвороб" МОЗ України Галина Зайцева розповіла чого очікувати та остерігатися сумчанам, адже сумнівів щодо четвертої хвилі COVID-19 вже не лишається.

Небезпека нового штаму

Що сезону, як тільки приходить новий штам, одразу зростає захворюваність. Все більше населення починає хворіти, так само як було із Британським штамом. Під час останньої хвилі, захворюваність була інтенсивною, дуже велика кількість людей хворіли одночасно. Це все наслідок приходу нового штаму.

Загалом, якщо говорити про нові штами, варто розуміти, чому вони з'являються. Виникає мутація вірусу, починаються певні зміни у самому вірусі. Вони можуть бути як позитивними, так і негативними для людини. Тобто коли вірус в наслідок мутації зазнає змін, він стає більш чутливим до зовнішнього середовища, втрачає свої якості (агресивності, вірулентності, патогенності). Фактично стає менш заразним.

На жаль зі штамом "Дельта" все навпаки, бо зміни які відбулись, призвели до того, що вірус став більш заразним, почав витісняти інші й швидше поширюватися. Крім того, молодь, яку попередні штами вражали не так активно, "Дельта" вірус не обходить стороною. У цьому і є небезпека.

Вірус агресивний не тільки у поширенні, але й у клінічному перебігу. Ми оперуємо офіційними даними від ВООЗ. Нині достеменно невідомо на скільки новий штам дійсно небезпечний, але зважаючи на те, що він уже панує в окремих країнах і настільки витіснив інші збудники, що 90% захворювання викликані саме "Дельтою".

Ті спостереження, які там є, говорять про те що клінічні прояви змінюються. Наприклад, з’являються прояви з боку шлунково-кишкового тракту. Але даних про те, що вірус викликає більше летальних випадків – нині немає. Але є дані, що цей вірус викликає тяжчий перебіг захворювання. Тобто у 1.5 – 2 рази збільшується кількість тих хворих, які потребуються госпіталізації й не просто госпіталізації, а інтенсивної терапії.

Чи є небезпека від "Дельта" вірусу? Так є. Чи може вона стосуватись сумчан та жителів області? Звичайно може, тому що імунний статус населення нашого регіону не забезпечить захисту від штаму "Дельта". Адже багато людей ще не хворіли, не зустрічалися з вірусом, не щеплені, тому звичайно є велика небезпека. Також не відомо, чи цей вірус буде викликати захворювання у тих хто вже перехворів.

Продовження заходів профілактики

Якщо зараз припинити використовувати засоби індивідуального захисту, це призведе до того, що збільшиться кількість захворювань. Тому що хворі все-таки є, їх не так багато, але вони є. Не треба маску носити на вулиці, усі засоби захисту треба використовувати адекватно. Якщо заходите у приміщення, де багато людей, там треба одягнути маску. Крім того, поводитись з маскою треба так, щоб вона сама не стала фактором інфікування. Тобто вчасно змінювати або прати.

Ефективність вакцинації, зокрема стосовно штаму "Дельта"

Я посилаюсь на офіційні медичні джерела. Ті вакцини, які застосовуються у нас в регіоні, вони дійсно надають захист при щепленні їх дворазово. Але не відомо 100% чи буде цей захист таким же ефективним, як від британського штаму вірусу. Бо вже проведені дослідження говорять про те, що вакцини Pfizer і AstraZeneca – дають захист від "Дельти", але він дещо нижчий ніж від Британського та Уханського штамів.

Ще одне про що варто говорити, на думку науковців, щеплення від Коронавірусу у будь-якому випадку дозволить легше перенести хворобу у випадку інфікування. І тут уже є дані по Індії, де вперше виявили "Дельту". І там щеплені люди хворіли, але відсоток захворювання був дуже маленьким. Перебіг захворювання був досить легким або середнього ступеня важкості. Тому щеплюватись варто.

Оцінка компанії з вакцинації

Якщо ми говоримо про організацію роботи, то вона досить на високому рівні. Оперативно сформували мобільні групи, визначили пункти щеплень. Зараз також відкриваються пункти щеплень в інших районах. Раніше їх не відкривали, бо не було такої потреби.

Якщо говорити про забезпеченість вакцинами, то це не завжди залежить від нас. А в цьому випадку – зовсім не залежить від нас. Тому що ми не купуємо самі вакцину, а лише визначаємо кількість людей, які потребують щеплень, а держава нас забезпечує вакциною. Загалом, в межах виділеної вакцини, кампанія йде оперативно і дуже добре організована робота.

Чи потрібно буде вакцинуватися далі тим хто отримав уже дві дози?

Зараз у кабміні запровадили COVID-сертифікати. У цьому документі вказано, що людина не хворіє і не становить небезпеки. Там буде прописано, якщо людина щеплена двічі, тоді 180 днів її вважають такою, що не представляє небезпеки. Інша категорія яка також вписується в цей ковід сертифікат – це люди, які хворіли чи не хворіли. Якщо людина хворіла, то знову ті самі 180 днів.

Спрогнозувати, що за рік ми подякуємо вакцині та скажемо, що вона нас вберегла – поки зарано. З часом все буде більш зрозуміло, не виключено що й термін 180 днів – подовжать. А будемо ми щепитись далі чи не будемо, тут паралель можна провести з Грипом – щеплення проти Грипу відбуваються щороку, тому що ті штами які приходять вони дуже різняться.

Як буде з коронавірусом, будемо бачити вже пізніше. Чи будемо ми вакцинувати далі залежить від того, як себе вестиме вірус. Як він буде мутувати.

Прояв нової хвилі

Новий штам до нас ще не зайшов. Але ми пам’ятаємо попередню хвилю, коли у місті пункті з’являвся новий збудник, ми одразу бачили швидке зростання захворюваності. Там де британський вірус ще не заходив, ми бачили, що зростання захворюваності –повільне. Така ситуація може бути й зі штамом "Дельта". Перше, що ми побачимо – стрімке зростання у будь-кому населеному пункті. Не обов’язково на території усієї області. І вже потім будемо бачити риси, які притаманні "Дельта" вірусу.

Інші штами

Поява нових штамів цілком можлива. Сьогодні ми знаємо офіційно "Альфа", "Бета", "Гама", "Дельта", вже говорять про "Дельта+" – це різновид індійського штаму який має ще додаткові мутації. Мутації ідуть постійно, але якими вони будуть: на користь людини чи на користь вірусу – не відомо.