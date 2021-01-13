Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів

Обласні депутати з ОПЗЖ намагаються прокрутити значну оборудку, яка вдарить по бюджету не тільки у 2021 році, але й на наступні п’ять років. Але все по черзі. Розповідає голова громадської органзіації "Клуб "Шанс" Андрій Букін.

У кінці грудня 2020 року, на одному з регіональних телеканалів з’явився інформаційний сюжет, а потім ряд публікацій у електронних ЗМІ. Виходячи з інформації, що була обговорена на нараді, яку висвітлили медіа, обласні чиновники обговорювали можливість кредитування галузі охорони здоров’я за кошти банків. Мова йде про чотири напрямки фінансування, які вони чомусь називають програмами.

– Обладнання для онкологічного диспансеру;

– Реабілітаційний центр для хворих на серцево-судинні захворювання;

– Обладнання обласних закладів для боротьби з COVID-19;

– Обладнання для дитячої лікарні;

Власне, цілі благородні, нічого тут не скажеш. Але треба подивитися в суть проблеми та розібратися в умовах задачі. Ми знаємо, що поточний бюджет в області дефіцитний, він складає 2,08 млн гривень. Цих коштів ледь вистачає на забезпечення захищених статей витрат. Про це відверто говорять обласні чиновники при кожній зручній можливості. У поточному році жодна з програм охорони здоров’я не була профінансована за кошти обласного бюджету. Тобто, ні про який розширений пакет медичних послуг для мешканців області мова не йде. У інших галузях ситуація приблизно така ж. Усе, що можна було скоротити — скорочено.

Знаючи умови, в яких опинився обласний бюджет, а з ним і область, з’являється ініціатива обласних депутатів від ОПЗЖ щодо «розвитку галузі медицини», аж по чотирьом напрямкам (програмам). Для цього вони в терміновому порядку скливають нараду при голові облради, куди запрошують начальників департаментів\управлінь із облдержадміністрації. Але звертаю Вашу увагу на ключових спікерів цієї наради:

– Чмир Юрій — скандальний ексрегіонал, який у часи Януковича очолював адміністрацію, саме в той час коли були розстріли на Майдані; Стосовно нього порушені кримінальні справи, які знаходяться на розгляді в суді: https://cutt.ly/xjIYsnJ;

– Стрельченко Олександр — ексрегіонал, заступник голови облради;

– Федорченко Віктор — ексрегіонал, голова облради;

– Яговдик Ігор, колишній ексрегіонал, заступник Чмиря у часи правління Януковича. Нині радник в Укрексімбанку.

Власне, ці люди пропонують взяти кредит під гарантії виплати з обласного бюджету на закупівлю обладнання. Повного переліку обладнання, звісно, що немає. Із їхніх бажань відомо тільки про лінійний прискорювач, що допомагає у лікуванні онкологічним хворим. Усі інші закупівлі сором’язливо замовчуються. Звісно, що були озвучені напрямки, але що саме планують закупити чиновники, лишається питанням.

Із короткої доповіді на нараді Начальника департаменту фінансів Олени Батраченко стає зрозумілим, що ця ініціатива потребує додаткового вивчення. Чиновниця, як ніхто розуміє, що весь тягар із відшкодування кредитних коштів буде покладено на обласний бюджет.

До слова, ставлення окремих депутатів обласної ради, щодо даної ініціативи, вже з’являлися в мережі https://cutt.ly/AjII4k2

На початку року виходить широким друком скандальна газета (бойовий листок) «Наша сотня», яка розходиться адресно серед сумчан, головною темою якої є приход месії (Чмиря) та лінійний прискорювач, що врятує всіх онкологічно хворих. У самій статті не має й слова про кредит під гарантії обласного бюджету. Є виключно популістична інформація по нове обладнання для лікування онкології та гарантії Чмиря, «лінійному прискорювачу бути в Сумах вже у 2021 році». Про інші напрямки мова не йде, і про обладнання, і % ставку так само – жодного слова.

Це яскравий приклад того, як ексрегіонали готують підґрунтя для корупційної оборудки. Для цього вони використовують регіональні медіа та власні друковані бойові листки, щоб сформувати лояльність як серед населення, так і серед депутатів обласної ради. Чому ж ця ініціатива є корупційною?

Саме на закупівлі дороговартісного обладнання можна з легкістю «нагріти руки». Бо якщо б мова йшла про додаткові кошти на лікування у вигляді розширеного пакету послуг, питань би не було. Бо це прозоре фінансування лікарень із порахованими ставками та прозорим отриманням, як послуг для населення, так і фінансів для закладів. Коли ж ми говоримо про закупівлю товарів, тим паче, що мова йде про виняткові дороговартісні прилади, звісно, що тут можна накрутити, й ціну, й заплутати у специфікації обладнання. Але найгірше з цього всього, що ексрегіонали готові втягнути у боргову кабалу всю область, щоб кожен з мешканців був винен банку де працює, колишній заступник Чмиря.

На нараді, яку проводили часто лунали слова про грантові програми та залучення інвестицій в області. Я відповідально заявляю, що така ініціатива, не має жодного відношення, ані до грантового фінансування, ні до залучення інвестицій. Це не більше, аніж пусті слова людей, котрі намагаються втягнути область у кабальну кредитну угоду.

Після депутатських канікул це питання буде підніматися у стінах обласної ради, тому це історія з продовженням. Мені б хотілося вірити, що обласні депутати детально розберуться у цьому питанні, і не дозволять жменьці колишніх регіоналів втягнути область у кредитну аферу.