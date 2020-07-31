Коронавирус на Сумщине: итоги недели На Сумщине снова происходит рост выявленных случаев COVID-19.

На понедельник, 18 января, в области уже 44384 случая заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад 42919). После 1383 новых случаев за неделю (на которую выпали рождественские праздники) на прошлой на Сумщине добавилось 1465. Относительный рост за неделю чуть повысился с 3,3% до 3,4%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 1119314 до 1163716. Рост тоже чуть вырос – почти 4% (было 3,8%).

В Сумах уже 21437 случаев заражения, за 7 дней добавилось 614 новых случаев; дальше Сумской район – 2659, добавилось 73; Конотоп – 2075, добавилось 83; Ахтырка – 2023, добавилось 58; Ромны – 1986, добавилось 40; Шостка – 1764, добавилось 90; Глухов – 1283, добавилось 27; Кролевецкий район – 1261, добавилось 23; Лебедин – 1238, добавилось 28; Белопольский – 1161, добавилось 49; Тростянецкий– 1148, добавилось 32; Бурынский – 912, добавилось 46; Роменский – 867, добавилось 17; Путивльский – 640, добавилось 127; Недригайловский – 577, добавился 41; Ахтырский – 569, добавилось 18; Липоводолинский – 467, добавилось 20; Краснопольский – 467, добавилось 24; Конотопский – 465, добавилось 11; Глуховский – 344, добавилось 12; Ямпольский – 331, добавилось 10; Середина-Будский – 245, добавилось 3; Лебединский – 191, добавилось 9; Великописаревский – 146, добавилось 5; Шосткинский – 128, добавилось 5.

За неделю на Сумщине выздоровели 1975 человек (неделей раньше 2217): в Сумах – 903, дальше Сумской район – 130, Лебедин – 115, Шостка – 84, Глухов – 76, Путивльський – 69, Ахтырка – 63, Кролевецкий – 57, Бурынский – 52, Конотоп – 49, Недригайловский– 49, Роменский – 47, Белопольский– 44, Тростянецкий район – 39, Краснопольский – 29, Ахтырский – 28, Ромны – 27, Глуховский – 26, Конотопский – 18, Лебединский – 14, Липоводолинский – 12, Середина-Будский – 12, Великописаревский – 10, Ямпольский – 7, Шосткинский – 4.

Всего выздоровело 39303. Процент выздоровления вырос – 88,6% (7 дней назад был 87%), среднеукраинский – 74,9% (было 71,2 %) – 871196 из 1163716.

За прошедшую неделю было зафиксировано 28 смертей (неделей ранее - 18): в Сумах – 14 (всего 230), в Путивльском районе – 4 (16), Белопольском – 2 (19), Глуховском – 2 (7), Конотопе – 2 (43), Конотопском – 1 (13), Краснопольском – 1 (4), Недригайловском – 1 (8 ), Шостке – 1 (23).

Всего 578. Процент смертности несколько вырос– 1,32% (было 1,28%). В Украине выше – 1,79% (было 1,77%) – 20869 из 1163716.

На Сумщине 60,9% заболевших составляют женщины – 27024 против 17360 мужчин. По возрастам заболело 1636 детей до 18 лет, 36022 человек в возрасте 18-64 лет, 6726 – 65 лет и старше. Заболело 2386 медработника.

Сумщина остается в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 9-ом месте. А вот по новым случаям на 8-м – 267,9 случаев на 100 тысяч населения за 14 дней. В среднем по Украине – 224,4.