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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:46334

Как сумчанки выступили в спринте на кубке мира

Очередным бенефисом норвежской биатлонистки завершился женский спринт на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Гонку Тирил провела в свойственном себе стиле: лучшая скорость по дистанции, которая перекрывает некоторую неточность на рубежах. Сегодня неточность выражалась в одном круге штрафа, который не помешал Экхофф в очередной раз подняться на высшую ступень подиума, пишет biathlon.com.ua.

Вообще, начиная с фееричного персьюта на втором этапе в Контиолахти, норвежка провела восемь личных стартов, в которых одержала шесть побед! Если учесть, что в двух непобедных стартах Тирил была второй, мы видим в этом сезоне доминирование, похлеще прошлогоднего Йоханнеса Бё! Не удивительно, что при этом Экхофф включается в борьбу за лидерство в общем зачете Кубка мира – лидер тотала Марте Олсбю Ройселанд сегодня финишировала восьмой, и теперь дистанция между двумя лидирующими в сезоне норвежками сократилась до 17-ти очков!

Еще одна отличная серия не прервалась в исполнении Лизы Терезы Хаузер, которая в третьем старте подряд финиширует на третьем месте! Всего трех секунд не хватило австрийской биатлонистке, чтобы обновить личный рекорд и обойти в спринте Доротею Вирер, завоевавшую сегодня серебро.

Для украинских спортсменок этот спринт сложился очень непросто. Наша команда в этой гонке была представлена «золотой олимпийской четверкой», но ни одной из девушек не удалось пройти два рубежа с нулями. Наиболее качественную стрельбу продемонстрировала сумчанка Валя Семеренко, которая проводила первый старт в 2021 году и с одним кругом штрафа финишировала 28-й.

Несколько лучше в этой гонке выглядела выпускница СумГУ Юлия Джима, которая показала 21-е время по чистому ходу в гонке, став быстрейшей из украинок. На середине дистанции Юля претендовала на очень высокий результат, вплоть до цветочной церемонии. Однако два круга штрафа в стойке перечеркнули эти надежды, и на финише у Джимы 24-й результат. Тем не менее, набрав 17 кубковых очков, Юля поднялась на две позиции в общем зачете, обойдя пропускавшую спринт Дарью Блашко.

Сумчанка Вита Семеренко и Елена Пидгрушная в зачетную зону пробиться не смогли, показав 60-е и 62-е время соответственно.

Неудачная гонка вынудила нашу команду сделать шаг назад в зачете Кубка наций, пропустив вперед итальянок. Теперь Украина расположилась на девятом месте ч командном зачете.

Завтра шестой этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужской эстафетой.

Спринт. Женщины

1.  Тирил Экхофф (0+1)  22:33,8

2.  Доротея Вирер (0+0)  +9,3

3.  Лиза Тереза Хаузер (0+0)  +12,6

...

24.  Юлия Джима (0+2)  +1:24,1

28.  Валя Семеренко (1+0)  +1:26,3

60.  Вита Семеренко (1+1)  +2:14,9

62.  Елена Пидгрушная (2+1)  +2:21,7

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