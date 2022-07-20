У Сумах п'яний водій в'їхав у блокпост Учора ввечері, близько 21 години 30 хвилин, на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Білопільський шлях.

На місці автопригоди патрульні з’ясували, що 49-річний водій транспортного засобу Volkswagen Passat був неуважним, не впорався з керуванням та допустив наїзд на перешкоду – бетонні блоки.

Оформлюючи матеріали ДТП охоронці порядку виявили у керманича ознаки сп'яніння. Чоловік пройшов освідування на стан сп'яніння на місці автопригоди. Результат був позитивним – 2,11 проміле алкоголю, що в понад 10 разів перевищує допустиму норму.

На чоловіка інспектори склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом стані сп'яніння) КупАП.

Патрульна поліція Сумщини