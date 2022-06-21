Російські хакери знову атакують через електронні листи

Вони надходять на приватні адреси e-mail, зокрема, начебто від Національної академії Служби безпеки України.
Відкриття додатків, які містяться у листах, призведе зрештою до запуску на комп’ютері шкідливої програми GammaLoad.PS1_v2.
Атаку пов’язують із групою UAC-0010 (Armageddon). Це хакерське угруповання фсб рф – серед тих, які від початку повномасштабного воєнного вторгнення росії активно атакують критичну інформаційну інфраструктуру України. При цьому кіберзловмисники зазвичай використовують болючі для українців теми.
Деталі – https://cert.gov.ua/article/971405.
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, повідомляє про факти масового розсилання електронних листів...
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За 4 місяці війни ІТ-армія атакувала понад 4200 російських онлайн-ресурсів....
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кібератаку на об’єкти критичної...