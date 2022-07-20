Судитимуть сумчанина, який у перші дні війни під час повітряної тривоги вистрілив у незнайомого чоловіка Окружною прокуратурою міста Суми затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного чоловіка, який позбавив життя незнайомого чоловіка.

Окружною прокуратурою міста Суми затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного чоловіка, який позбавив життя незнайомого чоловіка.

Мова йде про подію, що сталась 25 лютого 2022 року в м. Суми близько 21.00. Під час сигналу повітряної тривоги жителі будинку направлялись в укриття. Один із них помітив підозрілого незнайомця, який проходив повз, відтак він пішов за ним. Декілька метрів чоловік ішов за підозрілим перехожим, а коли той побачив переслідувача, вистрілив у нього з автомата Калашникова. Від отриманого поранення 44-річний чоловік помер.

Дії обвинувачуваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування завершено слідчими Сумського районного управління поліції.