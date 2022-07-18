На фронті загинув захисник України з Шостки Іван Суримов загинув 19 липня під час виконання бойових завдань. Йому було лише 24…

Іван Суримов народився у Шостці 23 грудня 1997 року. Юнак навчався в школі № 4, а згодом вступив до профтехучилища № 13 та отримав спеціальність «шофер-тракторист». Багато містян пам’ятають його як добру та щиру людину, вірного друга і відданого сина своєї Батьківщини. За словами родичів і друзів, Іван був товариським, веселим і завжди намагався підтримати інших. У 2017 році Іван Суримов був призваний на строкову службу, до лав Національної Гвардії України. В 2021 році молодий чоловік був в числі добровольців, які стали на захист незалежності України. Висловлюємо глибокі співчуття всім, хто знав Івана Володимировича Суримова. Ціною власного життя він наближав перемогу та боровся за кожного з нас. Вічна слава та вічна шана воїну Світла…

Шосткинська міська рада