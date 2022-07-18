У Сумах в реанімації з коронавірусом четверо дорослих та одна дитина

Олена Чумченко повідомила, що галузь продовжувала працювати в режимі підвищеної готовності, надаючи пацієнтам усю необхідну медичну допомогу.

Наразі в стаціонарах лікарень громади перебувають 1195 пацієнтів, серед яких 124 дитини.

Ситуація з COVID-19 – стабільна. Протягом тижня зареєстрували 32 випадки цієї хвороби. Серед нових хворих є двоє дітей. У стаціонарах закладів медицини громади від цієї недуги лікуються 25 дорослих (17 потребують кисневої терапії) та п’ятеро дітей (одна дитина має підтверджений діагноз, ще четверо – підозру на COVID-19). У реанімації перебувають четверо дорослих і дитина. Ще восьмеро жителів громади проходять лікування в КНП «Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З. Й. Красовицького» (всі отримують кисневу терапію).

Також протягом тижня в закладах медицини тривала робота в напрямку отримання гуманітарної допомоги та підготовки до опалювального сезону відповідно до затверджених графіків.

СМР