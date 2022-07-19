Юні охтирські митці відзначилися в Болгарії Талановиті діти з Охтирки змогли подолати всі перешкоди й гідно представити Сумщину на фестивалі мистецтв «З Україною в серці» в болгарському місті Сонячний берег. В фестивалі також взяли участь колективи й солісти з Харкова, Рівненської та Тернопільської областей.

Болгарська публіка гаряче підтримала юних українців, коли вони з прапорами своєї країни, в національних костюмах йшли вулицями міста під супровід пісень Перемоги.

Конкурсанти змагалися в таких жанрах як вокал, хореографія та театральне мистецтво. Їх майстерність оцінювали викладач вокалу, заслужена артистка України Оксана Мазур, хореограф, заслужений артист України Марк Орловський, керівник дитячого театру, актриса Наталія Гайдамака.

Посланці Охтирки, вихованці Охтирської дитячої музичної школи імені Петра Білинника ((хоровий колектив «Мрія») та міського центру культури і дозвілля «Кнєжа» ( зразковий вокальний ансамбль «Крошки» та учасники театрального колективу «Асорті») продемонстрували високий рівень підготовки, зачарувавши своїм співом, танцями й художнім словом журі та публіку, які були в захваті від кожного конкурсного номера. Результатом творчого змагання стали такі нагороди:

Номінація «Вокальне мистецтво»

Зразковий вокальний ансамбль «Крошки» Охтирського міського центру культури і дозвілля «Кнєжа» - Гран – прі

Хоровий колектив «Мрія» Охтирської дитячої музичної школи імені Петра Білинника – Гран – прі

Артем Котенко – Гран – прі

ЄлізаветаКаряка – І премія

Анастасія Колот – І премія

Катерина Бабенко – ІІ премія

Номінація «Хореографічне мистецтво»

Олександр Ромашко – Гран – прі

Катерина Бабенко – І премія

Даяна Галай – І премія

Номінація «Театральне мистецтво»

Соломія Савченко – І премія

Олександр Бабенко – ІІ премія

Діти отримали грамоти, медалі та кубки. За високопрофесійну діяльність з подвижництва в галузі культури та мистецтва організатори фестивалю відзначили грамотами керівників та педагогів, які підготували виступи своїх вихованців: викладача вищої категорії – старшого викладача Охтирської дитячої музичної школи імені П.Білинника, керівника хорового колективу «Мрія» та зразкового вокального ансамблю «Крошки», заслуженого працівника культури України Ларису Крошку, головного режисера Охтирського міського центру культури і дозвілля «Кнєжа», керівника театрального колективу «Асорті», заслуженого працівника культури України Світлану Корнієнко, керівника танцювальної студії «Triniti» Вікторію Гордашко, викладача І категорії Охтирської дитячої музичної школи імені П.Білинника Наталію Панченко та викладача цієї ж школи Марину Курбатову.

Всі учасники фестивалю разом з запальними «Крошками» натхненно співали улюблену «Стефанію», щиро вірячи, що їх голоси зіллються в велику й могутню ріку спільного бажання Миру й Перемоги нашому народові.

Охтирська міська рада