На Сумщині прикордонники укріплюють кордон і стримують російську агресію (відео) Голова Державної прикордонної служби України здійснив робочу поїздку в Сумську область. Він побував на українсько-російській ділянці кордону та перевірив виконання завдань прикордонними підрозділами.

Сергій Дейнеко ознайомився з місцями, де військовослужбовці відомства несуть службу, та заходами, що вживаються для укріплення цього напрямку з метою відбиття атаки у разі можливого повторного вторгнення ворога.

Очільник служби відмітив, що обстановка залишається напруженою, проте контрольованою. Змін в діях агресора не відмічається. Попри відсутність ударного угруповання для вторгнення підрозділи армії росії щодня продовжують здійснювати обстріли прикордоння Сумщини застосовуючи артилерію та авіацію. Однак прикордонники разом з іншими силами оборони України вживають всіх необхідних дій для посилення кордону.

«Прикордонники Сумського загону зробили дуже багато для того, щоб наша держава була захищеною, щоб ворог відійшов. Я дуже вдячний, що в цих складних умовах охоронці кордону продовжують боронити державу і залишилися справжніми, мужніми захисниками своєї країни», - відмітив Голова ДПСУ.

У ході роботи Сергій Дейнеко детально обговорив з керівниками органів Держприкордонслужби та прикордонних підрозділів обстановку на кордоні. Також він відверто спілкувався з військовослужбовцями щодо їх умов перебування, забезпечення і нагальних потреб.

Окремо наголошувалося, що через постійні обстріли сумська ділянка не менш небезпечна ніж інші напрямки і безпека особового складу залишається пріоритетом.

«В обороні держави дуже багато залежить від того, як працюють прикордонники. Проте ворог підступний, постійно здійснює ракетні та артилерійські обстріли для нанесення ураження українським захисникам, а тому збереження життя наших захисників має забезпечуватись постійно», - зазначив керівник відомства.

Сергій Дейнеко відмітив ефективні роботи з облаштування позицій та додав, що прикордонники чітко розуміють завдання, чітко розуміють, де і на яких ділянках необхідно застосовувати прикордонні наряди, проводять всі належні заходи з фортифікаційного укріплення кордону та облаштування місць укриття.





ДПСУ