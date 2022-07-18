Сумські студенти взяли 4 нагороди Європейських університетських ігор 5 нагород від українських дзюдоїстів у перший змагальний день Європейських університетських Ігор, 4 з них — у СумДУ.

Збірна України з дзюдо успішно стартувала на Європейських університетських іграх, що проходять у польському Лодзі. У перший змагальний день в активі нашої команди 5 нагород, серед них одна золота. На п'єдестал пошани сьогодні підійнялися: 1 - Анастасія Антіпіна -63 кг (Сумський державний університет) 2 - Кирил Самотуг -60 кг (Сумський державний університет) 2 - Анастасія Чижевська -57 кг (Олімпійський фаховий коледж ім. І. Піддубного НУФВСУ) 2 - Антон Шугалєєв -73 кг (Сумський державний університет) 2 - Дарина Лящук -57 кг (Сумський державний університет) 25 липня змагання дзюдоїстів продовжать чоловіки у вагових категоріях -81 кг, -90 кг, -100 кг, 100+ кг та жінки у категоріях -70 кг, -78 кг, 78+ кг. ФДУ