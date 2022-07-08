У війні з рашистами загинув Іван Красніков з Лебединщини Про втрату повідомляє ІІ відділ Сумського РТЦК та СП м. Лебедин.

Лебединщина в жалобі.

Наш земляк, капітан КРАСНІКОВ Іван Вікторович, загинув 22.07.2022 року в Донецькій області.

Одразу з початку російсько-української війни з 24 лютого 2022 року Іван став до лав Збройних Сил України боронити нашу державу від ворожих загарбників.

Спочатку він проходив службу на посаді командира взводу в підрозділі, який обороняв місто Лебедин, потім був призначений на посаду командира роти бойової бригади. Іван був розумним, ерудованим, висококваліфікованим військовослужбовцем, який мав повагу серед побратимів, як командир, який з честю та гідністю виконував свої посадові обов’язки та завжди піклувався про особовий склад.