У війні з рашистами загинув Іван Красніков з Лебединщини

Лебединщина в жалобі.
Наш земляк, капітан КРАСНІКОВ Іван Вікторович, загинув 22.07.2022 року в Донецькій області.
Одразу з початку російсько-української війни з 24 лютого 2022 року Іван став до лав Збройних Сил України боронити нашу державу від ворожих загарбників.
Спочатку він проходив службу на посаді командира взводу в підрозділі, який обороняв місто Лебедин, потім був призначений на посаду командира роти бойової бригади. Іван був розумним, ерудованим, висококваліфікованим військовослужбовцем, який мав повагу серед побратимів, як командир, який з честю та гідністю виконував свої посадові обов’язки та завжди піклувався про особовий склад.
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