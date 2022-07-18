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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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За день росіяни 12 раз обстрілювали територію Сумщини

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 21:30

23 липня 2022

За день росіяни 12 раз обстрілювали наші території. Випустили понад 170 різних боєприпасів.

Під ворожим вогнем опинилися Шалигинська, Миколаївська сільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська.

По Миколаївській громаді опівдні два військових літака, з території ворога, випустили 10 ракет.

У одному із сел громади зруйновано цивільний житловий будинок та господарчі споруди у двох домогосподарствах мирних мешканців.

Також у людей побило городи і вікна.

На щастя, обійшлося без людських жертв.

Майже о 15 годині росіяни обстріляли з мінометів село Білопільської громади. Один фермер, 69ти річний місцевий житель, отримав смертельне поранення. Також, знищено 2 фермерських трактори, сільгосподарство громади.

На фото: Білопільщина.

Общество
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