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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
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Від вибуху на підприємстві в Шостці одна людина померла, четверо - поранено

Сьогодні ранком, 23 липня, у Шостці стався вибух на підприємстві.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Ранковий вибух у Шостці не пов’язаний з воєнними діями. Є травмовані люди – співробітники одного з підприємств міста, ситуація під контролем», – проінформував очільник ОВА.

Пізніше  місцевий ресурс ШосткаNews.City повідомив "На Шосткинському підприємстві постраждало п'ятеро людей. Одна людина померла в лікарні від опіків. Ще двоє госпіталізованих. Двом постраждалим провели хімічну обробку ран".

Офіційні джерела поки що не прокоментували ситуацію.

Общество Вибух на підприємстві Шостка
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