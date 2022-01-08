Від вибуху на підприємстві в Шостці одна людина померла, четверо - поранено Сьогодні ранком, 23 липня, у Шостці стався вибух на підприємстві.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Ранковий вибух у Шостці не пов’язаний з воєнними діями. Є травмовані люди – співробітники одного з підприємств міста, ситуація під контролем», – проінформував очільник ОВА.

Пізніше місцевий ресурс ШосткаNews.City повідомив "На Шосткинському підприємстві постраждало п'ятеро людей. Одна людина померла в лікарні від опіків. Ще двоє госпіталізованих. Двом постраждалим провели хімічну обробку ран".

Офіційні джерела поки що не прокоментували ситуацію.