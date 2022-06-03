У Бурині провели в останню путь Героя Миколу Білоуса

Невимовний жаль та туга поселилися сьогодні на найдовшій вулиці міста Буринь – тут вийшли прощатися зі своїм захисником рідні, близькі, родичі, однокласники, колишні співробітники, сусіди, далекі знайомі і просто перехожі, які схилилися на коліна перед пам’яттю ВОЇНА.
Адже Миколу Білоуса знають у Бурині, як вірного товариша, люблячого батька, надійного працівника, який за будь-якої погоди, працюючи на «швидкій допомозі» разом із медиками рятував чиєсь життя. Буринські оселі завдяки саме старанним рукам Миколи Григоровича набували ошатного, сучасного ремонту.
– 24 лютого Микола Григорович вступив до тероборони. Війна застала його у Києві, де він саме працював. Із перших днів Микола Григорович у теробороні захищав столицю, а далі за направленням одного із Київських військкоматі відстоював незалежність країни на Харківському напрямку, – у своєму прощальному слові розповідав про воїна Буринський міський голова Віктор ЛАДУХА. – Ми пишаємося нашими захисниками, схиляємо голову перед їх мужністю і звитягою.
Друзі, однокласники висловлювали найсвітліші і найкращі спогади у розповідях про Миколу Григоровича, у вірші, складеному на його честь.
Церемонію прощання із Героєм провів настоятель Храму святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії отець Димитрій.
Солдату, воїнові Миколі Григоровичу Білоусу у грудні, у День святого Миколая, виповнилося б 58 років…
Похоронили захисника Миколу Білоуса на Алеї Героїв із дотриманням усіх правил ритуалу прощання із захисником України, за яку вів віддав найдорожче – своє життя.
Вічна слава МИКОЛІ БІЛОУСУ!
Вічна слава захисникам України!
Буринщина сумує разом із родиною бійця…
Буринська міська рада
Про втрату повідомляє Конотопська міська рада....
Про загибель захисника повідомляє Буринська міська рада....
Про це повідомляє мер Ромен Олег Стогній на своїй сторінці в Фейсбуці....
У суботу, 9 липня, Суми проведуть в останню путь мужнього Максима Сущенка....
Про це повідомляє Глухівська міська рада....