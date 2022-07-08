Завтра в Конотопі попрощаються з воїном Тарасом Шевченком Про втрату повідомляє Конотопська міська рада.

19.07.2022 на Донеччині, під час під час виконання обов’язків військової служби, не витримало серце сорокарічного конотопця, старшого сержанта Тараса Васильовича Шевченка, який боронив нашу країну від російських окупантів.

Прощання з померлим воїном відбудеться завтра, 24.07.2022, о 12.00 год. в місті Конотоп, вул. Чехова, 32.

Вічна слава героям...