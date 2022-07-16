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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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На фронті загинув захисник з Буринщини Микола Білоус

Про це повідомляє Буринська міська рада.

БУРИНШИНА У СКОРБОТІ

12 липня 2022 року, проявивши мужність та стійкість при виконанні бойового завдання на захисті нашої Батьківщини, загинув під час бою у Харківській області житель міста Буринь солдат Микола Білоус.

Вічна слава Герою!

Общество
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