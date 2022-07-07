Ввечері рашисти обстріляли Есманську громаду на Сумщині

Фото ілюстративне
Сумщина
22.07.2022
09:30
▪️ Есманьська громада: вчора пізно ввечері, після 23 години, росіяни обстріляли території громади.
6 прильотів з артилерії.
Жертв та руйнувань немає.
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