В Україні збільшилася кількість дітей, поранених внаслідок військової агресіі рф

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.
Стало відомо ще про двох хлопчиків 13 та 14 років, які отримали поранення внаслідок обстрілу ворогом 20 липня м. Нікополя Дніпропетровської області.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.
Більше ніж 986 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 3...
Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Роменського району 7-річний хлопчик отримав поранення з...
Станом на ранок 28 червня 2022 року більше ніж 963 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації....
Станом на ранок 13 червня 2022 року більше ніж 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації....
Станом на ранок 5 червня 2022 року більше ніж 729 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації....