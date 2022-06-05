Лента

Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
Сегодня 11:2066

В Україні збільшилася кількість дітей, поранених внаслідок військової агресіі рф

Більше ніж 1041 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 22 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 683.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.
Стало відомо ще про двох хлопчиків 13 та 14 років, які отримали поранення внаслідок обстрілу ворогом 20 липня м. Нікополя Дніпропетровської області.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

Общество Загиблі діти
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Більше ніж 986 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії рф
03.07.2022 12:31

Більше ніж 986 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії рф

Більше ніж 986 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 3...

На Роменщині смертельно поранено 7-річного хлопчика
01.07.2022 12:36

На Роменщині смертельно поранено 7-річного хлопчика

Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Роменського району 7-річний хлопчик отримав поранення з...

Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинула 341 дитина
28.06.2022 09:01

Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинула 341 дитина

Станом на ранок 28 червня 2022 року більше ніж 963 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації....

288 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
13.06.2022 09:02

288 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 13 червня 2022 року більше ніж 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації....

В Україні більше ніж 729 дітей постраждали від російської військової агресії
05.06.2022 12:52

В Україні більше ніж 729 дітей постраждали від російської військової агресії

Станом на ранок 5 червня 2022 року більше ніж 729 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації....

Новости

В Охтирку приїхав шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво
Сегодня 12:32
У Сумському художньому музеї — виставка до 140-річчя з дня народження Давида Бурлюка
Сегодня 12:22
На Сумщині дали 7,5 років за вбивство
Сегодня 12:22
За минулу добу піротехніки Сумщини виявили 5️2 вибухонебезпечних предмети
Сегодня 11:50
В Україні збільшилася кількість дітей, поранених внаслідок військової агресіі рф
Сегодня 11:20
Поліцейські розшукали зниклого 17-річного сумчанина на Харківщині
Сегодня 11:08
Конотопчанки у складі збірної стартували на Мундіаліто
Сегодня 10:56
В Охтирці ремонтують дитсадок “Калинка”, який постраждав від обстрілів рашистів
Сегодня 10:22
На фронті загинув захисник з Буринщини Микола Білоус
Сегодня 09:56
Сумчан запрошують на лекцію про сумську ідентичність
Сегодня 09:49
Ввечері рашисти обстріляли Есманську громаду на Сумщині
Сегодня 09:41
Сьогодні продуктові набори у Сумах видають лише у 4 школах
Сегодня 09:35
view counter

Статьи

Наймасштабніші перейменування сумських вулиць
Сегодня 12:13
Стратегія відновлення та розвитку економіки Сумщини: 47 ідей на 85 млрд грн
Вчера 12:52
Вихід із тупика русского міра
Вчера 09:23
«Вы очень-очень сильно заблудились» Что в Украине на самом деле думают о России?
20.07.2022 13:47
Ракетами з літака росіяни зруйнували школу та пошкодили будинки у селищі Есмань, що на Сумщині
20.07.2022 12:52
Випікав хліб та розвозив конотопчанам: історія 18-річного кондитера Євгенія Ковальова
20.07.2022 12:11
З серпня аптеки будуть відпускати антибіотики тільки за рецептом. Відповіді на найпоширеніші питання
19.07.2022 18:01
Порошенко з волонтерами купив у Європі дрони, вантажівки та бронемашини для ЗСУ на 5 млн доларів
18.07.2022 20:46
Виды гранита для памятников
18.07.2022 13:06
Громади Сумщини під час війни можуть надавати землю в оренду за спрощеною процедурою
18.07.2022 13:02
Порядок отримання компенсації за прихисток внутрішньо переміщених осіб
18.07.2022 10:10
Лазерна епіляція рук: особливості проведення процедури
16.07.2022 20:47
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Загублене місто (Адам Ні, Аарон Ні, 2022)
Загублене місто (Адам Ні, Аарон Ні, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Ведмедики: Назад на Землю (Лінь Хуейда, 2022)
Ведмедики: Назад на Землю (Лінь Хуейда, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 12.20
Тор: Любов і грім (Тайка Вайтіті, 2022)
Тор: Любов і грім (Тайка Вайтіті, 2022)
Кино Планета Кіно
10.15; 11.15; 12.45; 13.30; 14.15; 15.15; 16.00; 17.00; 17.45; 18.30
Найгірша людина у світі (Йоакім Трієр, 2021)
Найгірша людина у світі (Йоакім Трієр, 2021)
Кино Планета Кіно
13.00
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Кино Планета Кіно
18.45
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.15
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
15.45

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.