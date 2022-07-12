В Ямполі прощались з героями, які віддали життя за Україну

Ямпільська громада назавжди попрощалася з нашими земляками, захисниками України Владиславом Шевцовим та Євгеном Маляровим, які віддали свої життя, захищаючи рідну землю від рашистської навали, які до останнього подиху боролися, щоб повернути мир в Україну.
Вони загинули молодими: Владиславу було трохи за 20, а Євгену не виповнилося ще і сорок....
“Живим коридором” на колінах громада зустрічала загиблих, віддаючи останню шану Героям.
Владислав ШЕВЦОВ – героїчно загинув 12 квітня 2022 року у м. Маріуполь.
Євген МАЛЯРОВ – героїчно загинув 13 липня 2022 року на території Донецької області.
Ми в неоплатному боргу перед нашими захисниками.
Вічна пам'ять і шана Героям! Низький уклін і співчуття рідним і близьким.
Слава нашим Героям і Слава Україні!
Ямпільська селищна рада