В Ямполі прощались з героями, які віддали життя за Україну 19 липня в Ямполі прощались з двома земляками-військовослужбовцями, які загинули на російсько-українській війні.

Ямпільська громада назавжди попрощалася з нашими земляками, захисниками України Владиславом Шевцовим та Євгеном Маляровим, які віддали свої життя, захищаючи рідну землю від рашистської навали, які до останнього подиху боролися, щоб повернути мир в Україну.

Вони загинули молодими: Владиславу було трохи за 20, а Євгену не виповнилося ще і сорок....

“Живим коридором” на колінах громада зустрічала загиблих, віддаючи останню шану Героям.

Владислав ШЕВЦОВ – героїчно загинув 12 квітня 2022 року у м. Маріуполь.

Євген МАЛЯРОВ – героїчно загинув 13 липня 2022 року на території Донецької області.

Ми в неоплатному боргу перед нашими захисниками.

Вічна пам'ять і шана Героям! Низький уклін і співчуття рідним і близьким.

Слава нашим Героям і Слава Україні!

Ямпільська селищна рада