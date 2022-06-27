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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
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Пришибський водозабір зупинять: частина Сум буде без води

Про проведення ремонтних робіт в водомережі з необхідністю відключення водопостачання населенню повідомляє КП «Міськводоканал».

У зв’язку з аварійною ситуацією на каналізаційному напірному колекторі сьогодні, 20 липня, о 10:00 буде призупинена робота Пришибського водозабору.

Для виконання аварійно-ремонтних робіт буде припинена подача води до будинків мікрорайонів Хіммістечко та Баси, вулиць Харківська, СКД, Катерини Зеленко, Генерала Чеснова, Прокоф’єва, Сергія Табали та прилеглих до них вулиць.

Після завершення робіт із ліквідації аварії робота Пришибського водозабору та водопостачання осель будуть відновлені.

Экономика Відключення води
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