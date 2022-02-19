Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:49350

Сумчан запрошують на концерт електронної музики

4 години музики у Дворику на Кузнечній.

Люблю робити гарні анонси перед сном, це у моєму стилі. Так ось, "Суми електронні" — це не про приїзд Сумиобленерго в наші стіни. Це чотири години солодкої, як цукор Харитоненка, електронної музики від чотирьох сумських діджеїв, що дуже скучили за двіжем та публікою. Цієї суботи о 17:00 я відчиню свої двері та понесеться двіж.
Ви маєте змогу на свій вибір придбати квитки чотирьох видів — 50 uah, 100 uah, 150 uah, 200 uah. Весь прибуток (дохід від продажу квитків мінус затрати на технічне забезпечення) буде передано Громадському фонду "Суми", який здійснює закупівлі для наших захисників та захисниць.
Досуг Анонс
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