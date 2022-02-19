Сумчан запрошують на концерт електронної музики

Турнір Сумщина «NO WAR» пройде 13 квітня 2022 року....
«Лекция: о беге и не только» пройдет 1 марта в Розумному хабі (Кузнечная, 2, 2-й этаж). Начало в 19.15....
Раз на місяць в приміщенні Сумської міської галереї відбуватимуться кінопокази документальних та історичних фільмів, присвячені тим чи іншим важливим датам...
Сегодня, 19 февраля, в Сумах на стадионе «Авангард» прошли полуфинальные матчи чемпионата области по хоккею....
20 лютого у Сумах відбудеться презентація книжки Сергія «Колоса» Мартинюка «Король дощу»....