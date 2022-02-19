Сумчан запрошують на концерт електронної музики

Люблю робити гарні анонси перед сном, це у моєму стилі. Так ось, "Суми електронні" — це не про приїзд Сумиобленерго в наші стіни. Це чотири години солодкої, як цукор Харитоненка, електронної музики від чотирьох сумських діджеїв, що дуже скучили за двіжем та публікою. Цієї суботи о 17:00 я відчиню свої двері та понесеться двіж.