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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:04

У Сумах попрощалися із 19-річним "азовцем" Захаром Берестовським

Сьогодні ми схиляємо голови перед страшною приголомшливою новиною, під час виконання бойового завдання, внаслідок артилерійського обстрілу в Донецькій області, загинув Захар «БЕРКУТ» БЕРЕСТОВСЬКИЙ.

Захар був нашим цвітом, єдиною дитиною в сім’ї. Йому навічно буде 19 років.

Беркут захищав Україну в лавах одного з підрозділів ССО «Азов». Він був ввічливий та чуйний до оточуючих, в боях проявив мужність, стійкість та рішучість. Виконував свої обов’язки відповідально, проявляв розумну ініціативу. До останнього залишався вірним військовій Присязі та українському народові!

Сьогодні, 19 липня, ми назавжди попрощались з Героєм, останнє слово промовив побратим Захара: «Дуже важко хоронити друзів, хоч я не знав Захара, але в будь-якому разі – це мій побратим. Я зроблю все від мене залежне, щоб його смерть не була марною, я зроблю все що в моїх силах, щоб ми перемогли в цій війні і могли далі жити в квітучій країні. Ця війна забирає найкращих. Кожен, хто загинув на цій війні – це був цвіт нації, навіть вже готові плоди, які були готові працювати на благо України і приносити багато користі, на жаль, вони загинули, а тому наш обов’язок зробити все, щоб ці смерті не були марними і ми перемогли».

Начальник та колектив Сумського ОТЦК та СП висловлює свої співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам та посестрам Захара.

Це невимовна втрата, яку важко осягнути.

Ми обов’язково помстимося за тебе, наш Воїн і Герой.

Слава Героям!

Общество
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