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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:42175

У Сумах працюють над оновленням Стратегії розвитку громади з огляду на воєнний стан

У п’ятницю, 15 липня, відбулося перше установче засідання робочої групи з актуалізації Стратегії розвитку Сумської міської територіальної громади.

Експерти ПРООН в Україні презентували проєкт, що спрямований на підтримку пілотних територіальних громад з питань актуалізації місцевих стратегій розвитку та апробації інструменту моніторингу і оцінки в умовах повоєнного відновлення й розвитку.

Пілотними стали чотири громади: Сумська міська та Білопільська Сумської області, Ніжинська та Михайло-Коцюбинська Чернігівської області.

Мета проєкту: допомогти пілотним громадам адаптувати/актуалізувати чинні стратегії розвитку до умов воєнного стану, повоєнного відновлення та розвитку з урахуванням нових викликів і міжнародної підтримки, а також запровадити інструмент моніторингу та оцінки отриманих результатів.

Під час зустрічі говорили про мету проєкту та етапи його реалізації.

З його впровадженням сумська громада отримає аналітичний звіт з пропозиціями щодо актуалізації Стратегії; уніфіковану автоматизовану систему моніторингу впровадження Стратегії; прогнозну модель для визначення сценаріїв розвитку громади в повоєнний період; безплатний навчальний курс для спеціалістів з використанням інструментів моніторингу та оцінки тратегій/програм/планів повоєнного відновлення та розвитку.

СМР

Экономика
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