У Сумах сталася ДТП за участю мотоцикліста

На місці автопригоди патрульні попередньо з’ясували, що 25-річний водій мотоцикла Loncin був неуважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не впорався з керуванням, унаслідок чого відбулося перекидання транспортного засобу. Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, з якими його шпиталізували до медичного закладу.
Для з’ясування всіх обставин події інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.
Шановні громадяни, закликаємо дотримуватися правил на дорозі!
Патрульна поліція Сумщини