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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:16223

У Сумах сталася ДТП за участю мотоцикліста

Учора ввечері, близько 20 години 30 хвилин, на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Троїцькій.

На місці автопригоди патрульні попередньо з’ясували, що 25-річний водій мотоцикла Loncin був неуважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не впорався з керуванням, унаслідок чого відбулося перекидання транспортного засобу. Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, з якими його шпиталізували до медичного закладу.

Для з’ясування всіх обставин події інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.

Шановні громадяни, закликаємо дотримуватися правил на дорозі!

Патрульна поліція Сумщини

Право
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